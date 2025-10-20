Un trágico accidente ocurrió el domingo sobre la ruta provincial C, a pocos kilómetros de la intersección con la ruta nacional N.º 3, en la provincia de Tierra del Fuego, y dejó como saldo dos personas fallecidas: un joven piloto chileno de 29 años y su pareja. El conductor del segundo vehículo involucrado, un hombre de 79 años, fue dado de alta horas después.

El siniestro vial fue protagonizado por un Renault Clio blanco tipo “de carrera”, conducido por Eric René Paredes Vargas, de 29 años, y una camioneta Toyota Hilux roja, conducida por Jorge Oscar Trejo, de 79 años.

El piloto de 29 años iba acompañado de su pareja, Laura Rosa Velázquez, quien perdió la vida en el lugar del hecho debido a la gravedad del impacto. Ambos ocupantes eran ciudadanos chilenos.

Según publica U24, los equipos de emergencia, bomberos y una ambulancia llegaron hasta el lugar y trasladaron a los conductores al Hospital Regional de Río Grande.

Paredes se encontraba internado en estado crítico en el Hospital Regional Río Grande, donde permanecía con fracturas de húmero, cúbito y radio, además de contusión cerebral y múltiples cortes en la cabeza, mejilla y boca. A pesar de los esfuerzos médicos, “Coyote” Paredes sufrió un paro cardiorrespiratorio y no pudo ser reanimado. Por su parte, el otro conductor fue dado de alta horas después.

En el lugar del accidente trabajó personal de la División Policía Científica de Río Grande, Bomberos Voluntarios, Comisaría Quinta y se dio intervención al Juzgado de Instrucción de turno, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del siniestro.

Según trascendió, el piloto Eric Paredes se encontraba probando el auto con el propósito de adquirirlo.

El trágico hecho ha generado conmoción tanto en el ambiente del automovilismo como en la comunidad local, y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre las causas del impacto.

El tránsito permaneció interrumpido durante varias horas por las tareas de rescate y peritaje de la División Policía Científica. El caso continúa bajo investigación del Juzgado de Instrucción de turno, mientras la comunidad de Río Grande y el ambiente del automovilismo regional lamentan profundamente la pérdida de Paredes, reconocido piloto de la zona sur de Chile.