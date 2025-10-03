El reciente avance en la causa judicial que investiga el triple asesinato ocurrido en Florencio Varela profundiza en una nueva y estremecedora hipótesis que apunta a un entramado narco como origen de la tragedia.

LA DETENCIÓN DE PEQUEÑO J EN PERÚ

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, se convirtió en el prófugo más buscado de Argentina tras el triple crimen cometido en Florencio Varela, hasta su reciente detención en Perú. Su caso tomó un giro inesperado y pone bajo la lupa una red criminal de gran alcance con ramificaciones internacionales.

Las investigaciones indican que Tony Janzen Valverde no fue quien ejecutó directamente los asesinatos de las jóvenes Brenda del Castillo (20 años), Morena Verdi (20 años) y Lara Gutiérrez (15 años). Más bien, se lo señala como el cerebro intelectual detrás del triple crimen. Según los fiscales, “Pequeño J” lideraba una organización narco transnacional que operaba tanto en la Villa 1-11-14 de la Ciudad de Buenos Aires como en el sur del conurbano bonaerense.

Un dato llamativo es que el acusado no registraba antecedentes penales ni en Argentina ni en Perú. Las autoridades creen que esto se debe a que evitaba involucrarse de manera directa en los delitos, delegando la ejecución de sus órdenes a otros miembros de la banda para no dejar huellas.

LA NUEVA HIPÓTESIS DETRÁS DEL TRIPLE CRIMEN EN FLORENCIO VARELA

Según fuentes judiciales y declaraciones del abogado defensor, Guillermo Endi, una nueva línea investigativa sostiene que las tres víctimas, Brenda Loreley del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, fueron asesinadas tras intentar robar un cargamento millonario de droga, estimado en más de 400 kilos, lo que replantea el móvil del crimen y marca una fuerte conexión con la disputa de bandas delictivas dedicadas al narcotráfico en la zona sur del conurbano bonaerense.

La información clave fue aportada por una mujer del barrio, testigo que vinculó a Lara Gutiérrez, de apenas 15 años, en el diseño de un plan para apoderarse del cargamento de estupefacientes.

Según el relato que recoge la causa, Lara habría advertido la existencia de esta droga con alto valor comercial y, junto a un grupo de personas de confianza, ideó un mecanismo para “dormir” o neutralizar al propietario de la mercadería. Los jóvenes esperaban encontrar dinero en efectivo, pero al toparse con la cantidad y el tipo de droga, la situación se tornó dramática.

Fuentes policiales y judiciales coinciden en que la reacción fue inmediata y brutal: Brenda, Morena y Lara fueron sometidas a torturas y posteriormente asesinadas en un acto de violencia extrema que se interpreta como un mensaje mafioso a quienes desafían las estructuras del narcotráfico. Esta ejecutoria despiadada evidencia un método típico en guerras internas de bandas narcos, donde cualquier intento de robo o traición es castigado con el máximo rigor para infundir temor.

CÓMO SIGUE EL CASO

La incorporación de esta hipótesis narco al expediente del caso cambia por completo el enfoque inicial. Antes se habían barajado posibles móviles de índole sentimental o conflictos por dinero entre las víctimas y sus allegados, pero esta nueva línea robustecería la teoría de un crimen organizado vinculado al negocio ilegal de las drogas.

El defensor Endi aclaró que, aunque la droga no pertenecería al jefe narco conocido como “Pequeño J”, sindicado por la Justicia como el presunto autor intelectual, existen sospechas de que el cargamento podría pertenecer a un cartel regional más amplio.

La Justicia continúa con las pesquisas para determinar la verdadera propiedad del cargamento y desentrañar la posible red de complicidades involucrada. Se sospecha que detrás del plan original para sustraer la droga podría estar una estructura compleja de actores que operan en el sur del conurbano y que utilizan a adolescentes como brazos ejecutores o intermediarios, atrapándolos en un universo criminal del que es muy difícil salir.