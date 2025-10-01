La impactante ejecución de Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo en Florencio Varela sigue revelando detalles escalofriantes que conmueven al país y a la justicia a partes iguales.

Uno de los hallazgos más inquietantes es el último registro digital dejado por una de las víctimas, una foto publicada en Instagram minutos antes de que comenzara la pesadilla que les arrebató la vida.

UNA IMAGEN QUE HABLA POR SÍ SOLA

La foto, tomada desde el interior de la Chevrolet Tracker blanca en la que viajaban las jóvenes, fue compartida por Morena Verdi cerca de las 23 horas del viernes 19 de septiembre.

En la imagen se aprecian dos llaveros: el de “Baby Yoda”, perteneciente a Morena, y otro de “Luigi”, ícono del videojuego Mario Bros, que era de Lara Gutiérrez.

Este posteo, difundido por C5N, quedó como el último contacto con el mundo exterior antes de que la comunicación con las jóvenes se cortara definitivamente.

Familiares intentaron comunicarse con ellas hasta la 1 de la madrugada, sin obtener respuesta, y la última conexión de sus redes sociales fue registrada cerca de las 2 de la mañana del sábado.

En este contexto, la investigación judicial indica que Morena y Brenda tenían planificado trabajar esa noche en Flores. Brenda solicitó un viaje mediante una aplicación de transporte, gestionado por Lara, pero un conflicto con un chofer por una deuda de $3.500 generó tensión y la eliminación de la app por parte de Lara. Pese a estas complicaciones, las tres partieron juntas a las 21:30.

El momento decisivo ocurrió en la rotonda de La Tablada, donde abordaron el vehículo que las llevaría a un destino fatal. Allí comenzó una secuencia de torturas y abuso que culminó con su asesinato, según la autopsia oficial.

Vale remarcar que la justicia ya detuvo a nueve sospechosos vinculados con el triple crimen y mantiene la búsqueda de dos prófugos. En las últimas horas, fueron arrestados en Perú “Pequeño J”, supuesto autor intelectual del caso, y su colaborador Matías Ozorio, reforzando el avance policial y judicial en la causa.

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, fue detenido en horas de la tarde del martes 30 de octubre en Lima, Perú, en el marco de un pedido de captura internacional por ser sindicado como el autor intelectual del triple crimen en Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires.

Durante siete días, fuerzas de seguridad argentinas y peruanas siguieron sus movimientos. Pequeño J era el objetivo prioritario de Interpol Argentina. Su error fue subestimarlos: cruzó la frontera en un camión Volvo cargado con pescado, escondido entre cajones, sin cambiar ni siquiera el celular que usaba en Argentina.

Las cámaras de distintos medios periodísticos ya lo esperaban en la entrada de la Dirección Antidrogas de Perú. Apenas bajó del móvil policial, alcanzó a lanzar una frase al aire: “Nos están echando la culpa nada más, no matamos a nadie”.

Tras su captura, tanto él como Ozorio fueron llevados a la sede policial peruana. Interpol Argentina ya inició los trámites para traerlos de vuelta. En Buenos Aires, el fiscal Adrián Arribas los indagará por triple homicidio calificado: alevosía, ensañamiento, premeditación y femicidio.

Mientras Ozorio será expulsado del país por haber ingresado ilegalmente, Pequeño J quedará detenido en Perú hasta que avance el proceso de extradición.