COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Un vendedor de Comodoro salió a trabajar junto a dos amigos y la policía le secuestró el auto por incumplir la cuarentena obligatoria por el coronavirus. A través de un video, el dueño del auto cuestionó la falta de sentido común o entendimiento de los efectivos porque salió sólo por "necesidad" y aconejó “quédense en sus casas, gente”.

quedense en sus casas gente

El video del comodorense comenzó a hacerse viral por el mensaje que el propio protagonista manifiesta su enojo porque le secuestraron el auto por salir a trabajar. Según detalla Con Sello Patagónico, sin embargo, el vecino aconsejó a la comunidad que se quede en su casa para evitar este tipo de problemas.

El secuestro del automóvil se produjo en la zona de la caballeriza de Kilómetro 3, donde la policía de la comisaría Mosconi junto a la División Canes secuestró tres vehículos. Desde esa comisaría pidieron a la comunidad no utilizar esos caminos alternativos.

Mientras caminaba indignado por las calles céntricas, el hombre decidió filmar el video, debido a que la policía le había secuestrado el auto en el que se movilizaba junto a dos amigos. “Volvemos de hacer una changa; se sale por trabajo, por necesidad”, manifestó y aclaró que como empleado vendedor “no cobro comisiones, cobro un sueldo básico, no me alcanza”.

"Andábamos con la cajita de herramientas y a la policía no le interesó saber si nosotros venimos de changuear, de laburar”, agrega.

Los efectivos “nos secuestraron el auto y casi caemos presos. En toda esta cuarentena no salimos nunca, hoy para hacer unos mangos; ya el bolsillo está seco”, describió.

"Como consejo, no salgan -pidió a la comunidad- porque la policía no entiende, no escucha, nada; te saca el auto directamente. Quédense en sus casas, gente”, recomendó.