La vecina destacó el accionar de los vecinos que la ayudaron y que lograron identificar el auto: “Si no fuera por ellos el tipo seguiría como si nada, no se hubiese enterado que sabíamos lo que había hecho”, dijo.

Más allá de que el auto fue identificado con su conductor, Valeria reconoció que “Quedé con muchísimo miedo. Me quitó las ganas de salir sola por el temor. Si no hubiese podido correr por un atajo que yo sabía que no se podía meter el auto, no sé lo que hubiese pasado”, lamentó.