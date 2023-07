Salía de trabajar, le robaron entre cinco delincuentes y recibió una paliza: "Ningún policía me ayudó".

Este pasado domingo por la madrugada, se registró un violento hecho de inseguridad en el barrio Nueva Córdoba de la ciudad capital. Una joven estudiante fue víctima de un robo piraña y se salvó de milagro.

El suceso ocurrió cerca de las 6 de la madrugada sobre la avenida José Manuel Estrada, en cercanías a la calle Buenos Aires. “Cuando salí de trabajar no vi ningún policía ni gente en la calle. Esperé un taxi que nunca pasó y me fui acercando hasta que, al llegar a mi casa, me atacaron”, le contó Abril a El Doce.

Mientras era víctima del violento asalto, un joven se acercó a socorrerla y forzar la huida de sus agresoras. “Leo” la ayudó y la contuvo luego del angustiante momento que le tocó vivir.

La situación generó sorpresa en la joven, quien este pasado lunes se presentó a trabajar pese a haber sufrido el robo. Según contó, en el estudio le dijeron que se tome dos días para descansar, sin embargo, antes de llegar a su departamento le avisaron por mensaje que había quedado desempleada.

“Me llegó un mensaje de texto confuso y me dijeron que no vaya más”, añadió. “Estoy pasando una situación de mucha angustia. Todavía no caí en todo lo que pasó”, agregó.

Un pedido en las redes

Abril buscó intensamente a “Leo”, el único que la intentó ayudar en uno de los momentos más tristes de su vida.

La publicación fue compartida por cientos de personas, hasta que finalmente logró dar con el joven. No pudieron reencontrarse, aún así Abril le agradeció públicamente por haberla socorrido.

Por último, Abril pidió por mayor seguridad en la zona por los hechos recurrentes de inseguridad: “Quizás si la Policía hubiera actuado antes esto no pasaba”.