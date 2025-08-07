Un choque en cadena sobre la Ruta 7, en dirección a la ciudad de Neuquén, generó importantes complicaciones para el tránsito este miércoles por la mañana. El accidente ocurrió alrededor de las 8:30, en plena hora pico, a pocos metros del derivador que conecta con la avenida Doctor Ramón.

Tres vehículos quedaron involucrados en la colisión, que se produjo en el carril derecho, provocando una fuerte reducción del flujo vehicular. Un patrullero se ubicó en la zona del incidente para resguardar la seguridad del lugar y permitir que se inicien los procedimientos correspondientes.

Afortunadamente, los conductores no sufrieron heridas y solo se registraron daños materiales. Sin embargo, el choque alteró completamente la dinámica habitual de circulación, justo en uno de los puntos de mayor congestión en el ingreso a la capital provincial.

Personal de Tránsito municipal debió intervenir rápidamente, alternando el paso entre los dos carriles para evitar nuevos siniestros antes del Nodo vial. Esta maniobra generó largas filas de vehículos que avanzaban de forma intercalada, provocando demoras considerables tanto para quienes venían desde Centenario como desde el Tercer Puente.

Las autoridades recomendaron circular con extrema precaución por la zona, debido a la acumulación de autos y la disminución de carriles disponibles. Cabe recordar que, según los datos de la Municipalidad de Neuquén, más de 20.570 vehículos ingresan diariamente a la ciudad desde el sector norte, a través de la ex Ruta 7 y la Avenida Alfonsín. Estas cifras, medidas desde un puente peatonal en Alta Barda, explican la magnitud del impacto que genera cualquier incidente en ese tramo.