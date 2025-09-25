Un fuerte choque frontal se registró en las primeras horas de este jueves sobre la ruta provincial 7, en inmediaciones de Tratayén. El siniestro, ocurrido alrededor de las 6 de la mañana, involucró a dos camionetas: una Fiat Strada y una Ford Ranger.

De acuerdo con las primeras informaciones, la Fiat Strada circulaba hacia San Patricio del Chañar cuando, por razones que aún se investigan, su conductor perdió el control del vehículo, cruzó de carril e impactó de frente contra la Ford Ranger que viajaba en sentido contrario.

Un conductor hospitalizado en Añelo

En ambos vehículos solo viajaban los conductores. Como consecuencia del choque, el conductor de la Fiat Strada debió ser asistido en el lugar y luego trasladado al hospital de Añelo. Fuentes médicas confirmaron que las lesiones no revisten gravedad.

El impacto provocó que ambas camionetas terminaran sobre la banquina, lo que generó una interrupción parcial del tránsito en la zona hasta que se realizaron las tareas de asistencia y retiro de los vehículos siniestrados.

Investigación en curso

Personal policial y de tránsito trabajó en el lugar para ordenar la circulación y determinar las causas del siniestro. Si bien las condiciones climáticas eran estables al momento del hecho, no se descarta que la pérdida de control de la Fiat Strada esté vinculada a una maniobra brusca o a la calzada resbaladiza por la humedad de la mañana.