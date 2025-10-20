Ruta 51: un conductor con 1,47 g/l de alcohol chocó y causó un fuerte accidente

Un fuerte choque se registró alrededor de las 5:20 de la mañana del domingo en el kilómetro 4,5 de la ruta 51, en Vista Alegre, cuando el conductor de un Volkswagen Gol Trend perdió el control del vehículo al ingresar a una rotonda y terminó impactando violentamente contra un poste.

El vehículo era conducido por un hombre de 39 años, con domicilio en Neuquén capital, que viajaba acompañado por una mujer de 37 años. Ambos se dirigían hacia la capital neuquina cuando el conductor invadió parcialmente el carril y colisionó con otro auto del mismo modelo, conducido por un joven de 28 años, que iba acompañado por una mujer de 27 años.

El test de alcoholemia: 1,47 gramos por litro

Según el informe de la Policía de Tránsito, el test de alcoholemia realizado al conductor del Gol arrojó un resultado de 1,47 g/l de alcohol en sangre, casi tres veces el límite permitido por ley. La acompañante del hombre ebrio sufrió politraumatismos y fue trasladada al hospital de Centenario, donde recibió atención médica y fue dada de alta horas después, según confirmó el jefe de Tránsito, Damián Jorquera.

El conductor, en tanto, no presentó heridas graves, pero se le retuvo la licencia de conducir y se labraron las actuaciones contravencionales correspondientes. El vehículo fue retirado del lugar mediante una grúa del seguro y entregado bajo acta de responsabilidad a un tercero.