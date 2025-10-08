Ruta 51: dos personas se salvaron de milagro tras incendiarse su camioneta

La noche del martes se vio alterada por un fuerte incendio vehicular sobre la Ruta Provincial 51, a la altura del kilómetro 30, en cercanías del cruce con la Ruta 8, camino a Loma La Lata. Una camioneta Dodge Journey que circulaba con dos ocupantes comenzó a prenderse fuego repentinamente y, en pocos minutos, fue consumida por las llamas.

El jefe de la Comisaría 49 de Vista Alegre, Luis Villanueva, confirmó que el siniestro ocurrió alrededor de las 22 horas, cuando personal policial fue alertado sobre un vehículo incendiándose a unos 25 kilómetros de la localidad. “Cuando llegó el móvil, la camioneta estaba prácticamente consumida por las llamas. Los daños ya eran totales, porque desde Vista Alegre hay unos 20 minutos de viaje como mínimo”, explicó Villanueva.

Intervención de Bomberos y daños totales

Ante la magnitud del incendio, la Policía solicitó la intervención de los Bomberos Voluntarios de Centenario, que enviaron una dotación al lugar. Sin embargo, debido a la distancia, cuando los efectivos llegaron el vehículo ya presentaba daños totales producto del fuego generalizado. Los bomberos trabajaron en el enfriamiento del motor y en evitar que las llamas se propagaran hacia los pastizales cercanos, dada la sequedad del terreno.

El conductor, de 59 años, relató que junto a su acompañante circulaban rumbo a Neuquén capital cuando notaron olor a plástico quemado dentro del habitáculo. “Se bajaron y vieron humo en la zona del motor. Apenas abrieron el capot, el fuego se expandió rápidamente”, indicó el comisario. Ambos ocupantes lograron salir a tiempo y estacionar al costado de la calzada, sin sufrir lesiones.