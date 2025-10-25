Un nene de 9 años se encuentra internado en grave estado tras ser embestido por un camión sobre la Ruta 40, en el acceso a Dina Huapi.

El menor fue trasladado de urgencia al hospital de Bariloche, donde permanece bajo observación en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica.

El accidente ocurrió el viernes alrededor de las 18, en una zona semaforizada de la ruta nacional. Según informó el subcomisario Fabián Fajardo, jefe de la Zona Andina de Seguridad Vial, el siniestro involucró a un camión Scania que circulaba en dirección El Bolsón–Buenos Aires y a una bicicleta en la que se desplazaba el niño.

En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística para determinar las causas del hecho. El test de alcoholemia realizado al conductor del camión, un hombre de 38 años, arrojó resultado negativo.

Desde el hospital de Bariloche informaron que el pequeño presenta politraumatismos y un traumatismo craneoencefálico, y continúa «en seguimiento y observación» por parte del equipo médico.