Ruta 40: quién era el hombre que perdió la vida en el accidente en la cordillera

Un choque frontal sobre la ruta 40, cerca de Villa La Angostura, dejó como saldo la muerte de un hombre de 45 años. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 2.086 y mantuvo la circulación interrumpida durante varias horas.

Fuentes de la investigación confirmaron que la víctima fue Mathias Carlos Celso, vecino de Villa La Angostura. El hombre viajaba en una Peugeot Partner cuando ocurrió el impacto. Su muerte generó profunda tristeza en la localidad cordillerana.

Cómo ocurrió el accidente

El subcomisario Horacio Gutiérrez detalló que el siniestro fue un choque frontal entre la Peugeot Partner y una camioneta Ram que circulaba en sentido contrario. Según las pericias y el testimonio de un testigo, el rodado menor habría invadido el carril contrario en una maniobra de sobrepaso, lo que provocó el impacto.

El accidente se registró alrededor de las 9 de la mañana, en una jornada marcada por condiciones climáticas adversas. “Había estado lloviendo toda la noche”, señaló Gutiérrez en diálogo con Panorama Informativo.

Asistencia y estado del otro conductor

El conductor de la camioneta Ram resultó herido, pero las lesiones no revistieron gravedad. Fue asistido en el lugar por personal de salud y dado de alta posteriormente.

La ruta 40 permaneció cerrada durante gran parte del día para permitir el trabajo de los peritos y la remoción de los vehículos involucrados. La circulación se restableció cerca de las 17 horas, normalizando el tránsito en la zona.