Ruta 237: un camionero volcó parte del acoplado tras quedarse dormido al volante
Un camionero perdió parte de su carga al volcar parcialmente el acoplado sobre la ruta nacional 237, cerca de Villa Traful, luego de quedarse dormido al volante.
El episodio ocurrió cerca de las 23 horas de este lunes, a la altura del kilómetro 1573 de la Ruta Nacional 237, en un tramo cercano a Villa Traful. De acuerdo con las primeras pericias policiales, el conductor del camión perdió el control del vehículo tras quedarse dormido, lo que derivó en una maniobra brusca y el vuelco parcial del acoplado.
Como consecuencia, parte del material transportado se desparramó sobre la calzada, afectando uno de los carriles de circulación. Pese al impacto, el camionero resultó ileso, y solo se registraron daños materiales en el rodado y su carga.
Asistencia inmediata y control del tránsito
El siniestro fue reportado al Centro de Comunicaciones (Cecom), que coordinó un operativo de asistencia con la Comisaría 51°. Personal policial acudió rápidamente al lugar para auxiliar al conductor y organizar un dispositivo de seguridad vial que permitiera mantener la circulación, aunque de manera reducida durante la madrugada.
Los agentes trabajaron en la remoción del material caído y en la limpieza del pavimento, tareas que se extendieron durante varias horas debido a la magnitud de la carga.
El vuelco del acoplado generó congestión vehicular temporal en uno de los principales corredores de acceso a la cordillera neuquina, utilizado tanto por transportistas como por turistas que se desplazan hacia la zona de los lagos.