El episodio ocurrió cerca de las 23 horas de este lunes, a la altura del kilómetro 1573 de la Ruta Nacional 237, en un tramo cercano a Villa Traful. De acuerdo con las primeras pericias policiales, el conductor del camión perdió el control del vehículo tras quedarse dormido, lo que derivó en una maniobra brusca y el vuelco parcial del acoplado.

Como consecuencia, parte del material transportado se desparramó sobre la calzada, afectando uno de los carriles de circulación. Pese al impacto, el camionero resultó ileso, y solo se registraron daños materiales en el rodado y su carga.

Asistencia inmediata y control del tránsito

El siniestro fue reportado al Centro de Comunicaciones (Cecom), que coordinó un operativo de asistencia con la Comisaría 51°. Personal policial acudió rápidamente al lugar para auxiliar al conductor y organizar un dispositivo de seguridad vial que permitiera mantener la circulación, aunque de manera reducida durante la madrugada.

Los agentes trabajaron en la remoción del material caído y en la limpieza del pavimento, tareas que se extendieron durante varias horas debido a la magnitud de la carga.

El vuelco del acoplado generó congestión vehicular temporal en uno de los principales corredores de acceso a la cordillera neuquina, utilizado tanto por transportistas como por turistas que se desplazan hacia la zona de los lagos.