Ruta 237: cuatro heridos en un vuelco cerca de Piedra del Águila, uno está en grave estado

El siniestro vial ocurrió este lunes alrededor de las 15 horas en el kilómetro 1.420 de la Ruta Nacional 237, a pocos kilómetros de Piedra del Águila. Según informaron los bomberos voluntarios de la localidad, el vehículo involucrado, un Chevrolet Tracker, volcó tras una maniobra fallida del conductor, que habría mordido la banquina y perdido el control.

El rodado terminó dando al menos cuatro vuelcos sobre la banquina contraria hasta quedar sobre su techo. En el interior viajaban cuatro personas: tres hombres y una mujer, todos integrantes de una familia.

Cuatro heridos y un joven en grave estado

El comisario Raúl Levio detalló que uno de los ocupantes, un joven de 27 años, fue despedido del vehículo porque no llevaba colocado el cinturón de seguridad. Es quien sufrió las lesiones de mayor gravedad.

En primera instancia, los heridos fueron trasladados en dos ambulancias al hospital de Piedra del Águila con traumatismos de distinta consideración. Más tarde, el joven que salió despedido fue derivado al hospital de Plaza Huincul y, debido a su estado, anoche fue trasladado al hospital Castro Rendón de Neuquén.

“Presenta múltiples lesiones, entre ellas en el tórax y la columna, por lo que fue necesario realizarle estudios más complejos”, precisó Levio.

Intervención de los equipos de emergencia

En el lugar trabajó personal de bomberos voluntarios de Piedra del Águila, agentes de tránsito y el equipo del hospital local, que asistió de inmediato a las víctimas.

El hecho fue caratulado como autovuelco, dado que no hubo otros vehículos involucrados en el accidente. La hipótesis principal indica que una maniobra brusca habría llevado al conductor a morder la banquina, provocando la pérdida de control y el vuelco múltiple.