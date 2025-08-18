Ruta 22: imputaron al conductor que causó un choque fatal en Choele Choel

La Justicia de Río Negro imputó este lunes a Hugo Edgardo Martínez por el choque ocurrido el 7 de noviembre de 2024 en la Ruta Nacional 22, entre Chelforó y Lamarque. El accidente se produjo a la altura del kilómetro 1.073 y tuvo como saldo la muerte de Segundo Florentino Sánchez y tres personas heridas de diversa consideración.

La audiencia de formulación de cargos se realizó a las 9 de la mañana de manera virtual, presidida por el juez de Garantías Roberto Oscar Gaviña Sánchez. La acusación estuvo a cargo de la fiscal Analía Álvarez, quien expuso los resultados de las primeras pericias.

Cómo fue el choque

El accidente involucró a un Toyota Etios, conducido por el imputado, y a un Chevrolet Corsa Rural, en el que viajaba la víctima junto a tres acompañantes. Tras el fuerte impacto, Sánchez murió en el lugar, mientras que los demás ocupantes fueron trasladados al hospital de Villa Regina con múltiples lesiones.

Los informes del Gabinete de Criminalística señalaron que la causa principal del choque fue la maniobra imprudente del imputado, quien habría invadido el carril contrario. Según la fiscalía, Martínez actuó de manera “negligente, imprudente y antirreglamentaria” al momento del siniestro.

Imputación y proceso judicial

La fiscalía le atribuyó a Martínez el delito de homicidio culposo en accidente de tránsito en concurso real con lesiones leves. Para sostener la acusación, se presentaron actas, pericias médicas, entrevistas a los sobrevivientes y análisis técnicos realizados por los peritos intervinientes.

La fiscal Álvarez solicitó un plazo de cuatro meses para continuar con la investigación, ya que aún resta incorporar prueba clave. En la audiencia también participó la querella, representada por el abogado Leandro Segovia en nombre de la familia de la víctima, quien adhirió a la acusación y al relato de los hechos.

La defensa y la resolución del juez

La defensa oficial, a cargo del abogado Mario Orlandini, no presentó objeciones y coincidió en que todavía quedan diligencias pendientes para esclarecer lo sucedido. En ese marco, el juez Gaviña Sánchez dio por formulados los cargos y habilitó el plazo de investigación preparatoria.

Respecto a medidas cautelares, la fiscalía no las consideró necesarias, debido a que Martínez no cuenta con antecedentes penales y se presentó conforme a derecho durante el proceso. La querella avaló esta postura y se estableció que el imputado deberá informar a la Justicia cualquier cambio de domicilio.