La mañana de este martes estuvo marcada por la tensión en la Ruta Nacional 22, cuando un auto se prendió fuego cerca de Choele Choel y su conductor se salvó de manera milagrosa. El hecho ocurrió en el kilómetro 973 y generó demoras y preocupación entre los automovilistas que transitaban la zona.

El inicio del siniestro

De acuerdo con la información difundida por Radio Municipal 96.5, el vehículo se dirigía rumbo a Bahía Blanca cuando, en plena marcha, el conductor percibió olor a plástico quemado y humo dentro del habitáculo. Ante esa situación, decidió detenerse en la banquina para revisar qué ocurría.

En cuestión de segundos, las llamas comenzaron a expandirse desde la zona del motor hacia el resto del vehículo, lo que obligó al hombre a descender rápidamente y alejarse para resguardarse.

El operativo de emergencia

Personal policial y de bomberos acudió de inmediato tras recibir el aviso de un auto incendiado. Al llegar, encontraron el rodado completamente en llamas y al conductor fuera de peligro.

Los bomberos voluntarios trabajaron intensamente para controlar el fuego, que destruyó el vehículo en su totalidad. Según las primeras pericias, todo apunta a que el siniestro se originó por una falla mecánica en el motor.

Afortunadamente, no hubo heridos. El conductor resultó ileso, aunque sufrió la pérdida total de su auto. El incidente provocó un momento de caos y demoras en la Ruta 22, una de las principales vías de conexión de la región.