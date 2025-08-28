Un accidente de gravedad se registró este jueves en Villa Regina, cuando dos personas que circulaban en moto cayeron desde un puente peatonal sobre la Ruta Nacional 22. El hecho ocurrió cerca de las 15 en la pasarela del barrio El Sauce, según confirmó el comisario Gustavo Tripailao, jefe de la Unidad 5°.

La caída y el traslado al hospital

Al llegar al lugar, la Policía no encontró personas heridas, pero vecinos que presenciaron el episodio informaron que los motociclistas habían sido trasladados de urgencia al hospital local.

En el centro de salud se constató que se trataba de un peón rural y una joven de 20 años, quienes sufrieron lesiones tras caer desde una altura aproximada de cinco metros.

De acuerdo al parte policial, ambos se encontraban conscientes al momento de recibir atención médica, aunque presentaban distintos tipos de traumatismos. Aún resta confirmar la gravedad de las lesiones, ya que el personal de guardia continuaba evaluando su evolución.

Un lugar con antecedentes

El puente peatonal donde se produjo el siniestro ya había sido escenario de otro hecho similar. En noviembre de 2023, un joven también cayó con su moto desde la pasarela que conecta los barrios Sauce y El Frutillar. En esa ocasión, la víctima sufrió un traumatismo de cráneo grave y debió ser derivada al hospital de General Roca, donde permaneció en terapia intensiva con pronóstico reservado.