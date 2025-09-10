Este miércoles, un accidente de tránsito encendió la alarma en la Ruta Provincial 17, entre Plaza Huincul y Añelo. Una camioneta volcó tras la lancha que transportaba desengancharsede del tráiler, causando que el vehículo perdiera estabilidad y terminara sobre la banquina.

Una de las ocupantes del vehículo relató que la lancha se soltó de manera repentina, provocando el vuelco. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron el desparramo de objetos y la escena impactante, con al menos una persona lesionada que quedó tendida mientras los ocupantes intentaban pedir auxilio por teléfono.

El accidente evidenció problemas en la atención de emergencias en rutas de la región. Según denunciaron los ocupantes, ninguna ambulancia llegó al lugar y la señal telefónica era deficiente, dificultando la comunicación con los servicios de salud.

Debate en redes sociales

El hecho generó fuertes críticas y discusión en las redes. Algunos usuarios cuestionaron la responsabilidad de quienes circulan con enganches defectuosos, mientras que otros resaltaron que la velocidad y la falta de precaución podrían haber mitigado el accidente. También se debatió la falta de control sobre los enganches en rutas provinciales.

A pesar de la gravedad del vuelco, los testigos destacaron que no hubo heridos de gravedad, aunque el incidente puso de relieve los riesgos de la Ruta 17, principal vía hacia Vaca Muerta, y la necesidad de mejorar la infraestructura de seguridad y control vial en la zona.