Rosario Central emitió un fuerte comunicado tras el trágico accidente de la familia Nicoletti de Comodoro

El Club Atlético Rosario Central lanzó un fuerte comunicado lamentando la muerte de Amílcar Nicoletti, presidente de la filial de Comodoro Rivadavia, y de sus dos hijos, Ian y Yasmín, en un trágico accidente ocurrido cuando viajaban hacia Rosario con la idea de estar presentes en el clásico frente a Newell’s Old Boys.

Nicoletti era un referente indiscutido de la filial comodorense y un apasionado por los colores del club ‘Canalla’. Su compromiso con Rosario Central lo llevó a organizar actividades solidarias, encuentros de hinchas y acciones de visibilización en el sur del país. Su partida, junto a la de sus hijos, generó una conmoción tanto en Chubut como en Rosario.

Según se pudo conocer, en el vehículo también viajaba la esposa de Nicoletti y madre de los jóvenes, quien se encuentra internada en grave estado. Su evolución es seguida de cerca por familiares y allegados que permanecen a la espera de noticias en medio de una situación de enorme angustia.

Desde la institución de Arroyito emitieron un comunicado en el que expresaron: “El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de Amílcar Nicoletti, presidente de nuestra Filial de Comodoro Rivadavia, y de sus hijos Ian y Yasmín, en un trágico accidente cuando viajaban a Rosario para ver el Clásico".

"Acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento”, concluyeron desde el club rosarino.

La noticia rápidamente se expandió en redes sociales, donde cientos de hinchas y filiales de todo el país enviaron mensajes de acompañamiento y solidaridad. El fallecimiento de Nicoletti y sus hijos no solo impacta en la comunidad centralista, sino también en el ámbito deportivo y social de Comodoro.

La tragedia se produjo en la previa de uno de los partidos más esperados del fútbol argentino, el clásico rosarino.

El hecho sucedió el sábado y debieron intervenir en el lugar la Policía de Seguridad de Pehuajó, ya que el siniestro tuvo lugar en inmediaciones de la localidad de Francisco Madero.

La investigación judicial intenta establecer las causas que provocaron la colisión, mientras la comunidad educativa y vecinos de la ciudad petrolera acompañan con dolor a los allegados de las víctimas.