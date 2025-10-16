El incumplimiento de medidas judiciales en causas de violencia de género, como las órdenes de restricción o de alejamiento, sigue ocurriendo a pesar de su vigencia. Algunos imputados desobedecen lo dispuesto por la justicia, incluso con antecedentes previos.

Uno de esos casos se dio en los últimos días y derivó en una decisión firme por parte del juez interviniente. El pasado viernes 10 de octubre fue detenido Juan Horacio Barba, imputado por desobediencia judicial en un caso relacionado con violencia de género.

Dos días después, el domingo 12, se realizó el control de detención y la fiscalía solicitó su prisión preventiva, argumentando que no existían garantías para evitar que continuaran los incumplimientos a las órdenes judiciales.

La audiencia decisiva tuvo lugar este lunes, donde la fiscal María Laura Blanco, acompañada por la funcionaria Macarena Murua, reafirmó la petición. La representante del Ministerio Público sostuvo que la medida es necesaria para evitar que se sigan repitiendo los hechos, dado que Barba cuenta con una sentencia condenatoria firme y existe un “peligro de fuga por el comportamiento reiterante de su conducta”. Además, se escuchó a la víctima, cuya declaración fue determinante en el proceso.

Por su parte, la defensa planteó una posición distinta. La defensora reconoció que su cliente deberá modificar su comportamiento para no acercarse al domicilio de la víctima, pero negó que existieran acercamientos con intención de causar daño. Sostuvo que Barba no representa un riesgo de fuga y propuso la implementación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, tales como presentaciones periódicas ante la Oficina Judicial.

Sin embargo, el juez penal Alejandro Soñis rechazó esta visión y señaló que el imputado debería haber cambiado su actitud con anterioridad. Remarcó que Barba cometió dos actos de desobediencia judicial y que la manifestación de la víctima desestimó las afirmaciones previas que podrían haber favorecido al imputado.

Tomando en cuenta la violación de una orden emitida por una jueza de familia, la suspensión de juicio a prueba y la condena firme en su contra, el magistrado concluyó que hubo un claro menosprecio por la norma y un riesgo evidente de fuga.

En consecuencia, el juez decidió otorgar la prisión preventiva por 30 días, tal como había solicitado la fiscalía, para garantizar el cumplimiento de la ley y proteger a la víctima.

¿Cómo detectar situaciones de violencia de género?

La violencia de género puede manifestarse de muchas maneras, incluyendo:

Violencia física: golpes, patadas, empujones, etc.

Violencia emocional: insultos, humillaciones, amenazas, etc.

Violencia sexual: agresiones sexuales, acoso, etc.

Violencia económica: control sobre los recursos financieros, privación de la libertad económica, etc.

Algunos signos que pueden indicar violencia de género incluyen:

Cambios en el comportamiento o estado de ánimo de la víctima.

Lesiones físicas inexplicables o recurrentes.

Dificultad para tomar decisiones o actuar de manera independiente.

Aislamiento social o falta de contacto con amigos, familiares e instituciones.

Cambios en la apariencia o higiene personal.

¿Qué hacer en caso de detectar una situación de violencia de género?

Si sospechas que alguien está experimentando violencia de género, es importante actuar con sensibilidad y cuidado.

Escuchá a la víctima sin juzgarla y confiá en su relato.

Ofrecé apoyo emocional y práctico, como por ejemplo ayudarla a encontrar recursos o servicios que puedan llegar a ella y asistirla.

Concurrí vos mismo a un servicio de apoyo institucional (organismos de la red interinstitucional local — oficinas de género, comisaría de la mujer, hospital, SAVD).

Gacetilla de información del Ministerio Público Fiscal, con edición de un periodista de ADNSUR