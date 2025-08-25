Rompió un vidrio de un comercio de Comodoro, robó una bicicleta y parlantes y acabó detenido

La madrugada de este lunes comenzó con un hecho de inseguridad en plena zona sur de Comodoro cuando un hombre fue detenido por personal policial tras ingresar a un comercio y robar una serie de elementos.

El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Roca e Hipólito Yrigoyen, donde había roto uno de los vidrios para llevarse distintos elementos.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 00:47 cuando un llamado telefónico alertó a la policía de la Seccional Tercera sobre la presencia de un individuo forzando el acceso a un local comercial. Según la denuncia, el sospechoso había dañado el vidrio del frente y había ingresado al interior para robar mercadería.

De inmediato, personal policial se trasladó al lugar y, al llegar, los uniformados observaron al hombre saliendo del comercio con varios objetos en su poder. Entre ellos, llevaba una bicicleta y dos parlantes, uno de ellos de menor tamaño.

Los efectivos intervinieron en ese mismo momento y procedieron a la captura inmediata del sospechoso, evitando que lograra escapar con los elementos robados. Todos los bienes fueron recuperados en el lugar y posteriormente devueltos al comercio damnificado, mientras que el detenido fue trasladado a la dependencia policial.

Fuentes policiales indicaron que el accionar rápido de los uniformados permitió frenar el robo en el acto y evitar que los daños fueran mayores. Además del vidrio roto en el frente del local, no se constataron destrozos adicionales en el interior del comercio, lo que facilitó la recuperación de los bienes sustraídos en buen estado.

Personal policial de la Seccional Sexta realizaba un patrullaje preventivo cuando detectó un vehículo sospechoso que transitaba por la intersección de las calles Código 553 y Carlos O’Donell.

El procedimiento ocurrió cerca de las 03:30 cuando los uniformados observaron un Fiat Uno con cuatro personas a bordo. Al notar la situación, los efectivos dieron la orden de detener la marcha utilizando sirenas y solicitaron que todos los pasajeros bajaran para su identificación.

Una vez en la verificación de datos a través del sistema policial, se constató que uno de los que iba a bordo presentaba un pedido de captura y rebeldía vigente. Ante esa situación, el hombre fue inmediatamente detenido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

El operativo no terminó allí. Mientras se cumplía con el procedimiento, los efectivos solicitaron la intervención de personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) para realizar el test de alcoholemia a la conductora. La prueba arrojó un resultado de 1,79 gramos de alcohol por litro de sangre.

Con ese resultado, la mujer quedó imputada por conducción en estado de ebriedad, se le labró un acta de infracción y se procedió al secuestro preventivo del vehículo, conforme a lo que establece la normativa vigente.