Un derrotero de hechos violentos cometidos en distintas ciudades del Valle dejó a un hombre en situación de calle a un paso de ser condenado a dos años y cuatro meses de prisión condicional.

La resolución está a cargo de la jueza de garantías Karina Breckle, quien en una audiencia realizada en la Oficina Judicial de Rawson escuchó los argumentos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa Pública y se tomó el plazo legal de cinco días para dictar sentencia en el marco de un juicio abreviado.

El Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal general Laura Castagno y la funcionaria de fiscalía Agostina Torne, unificó en un mismo proceso cuatro causas que Ulloa acumuló entre 2023 y 2024 en Trelew, Puerto Madryn y Rawson.

En la primera de ellas, ocurrida en el barrio Corradi de Trelew, el imputado destrozó a pedradas el parabrisas de un patrullero en medio de una pelea con una mujer. El episodio derivó en una detención y en la imputación del delito de daño agravado.

Meses más tarde, en octubre de 2024, el imputado volvió a ser protagonista de un hecho delictivo en Puerto Madryn. Junto a otros dos sujetos arrebató el celular a un joven que caminaba por la vía pública con un amigo. La policía lo localizó poco después en una plaza de la ciudad, donde fue detenido con el teléfono robado en su poder. El hecho fue caratulado como robo simple y el aparato pudo ser restituido a su dueño.

El 19 de abril del año pasado la violencia escaló en Rawson. Cerca de las 22 horas, ingresó a un comercio de la calle Castelli y amenazó al dueño con un cuchillo. Las cámaras de seguridad registraron el ataque y se convirtieron en prueba determinante para la acusación, incluso reconocida por su propio defensor, Omar López.

Minutos después, ya en la vía pública, interceptó a un adolescente que regresaba de la escuela y le exigió el celular. Como no lo tenía, le arrebató la mochila y escapó, aunque fue reducido a pocos metros por el padre del menor y entregado a la policía. Por estos dos episodios se le imputaron los delitos de amenazas agravadas por el uso de arma blanca y robo agravado.

Durante la audiencia en Rawson, tanto la fiscalía como la defensa coincidieron en que se daban las condiciones procesales para aplicar la figura del juicio abreviado. El acuerdo contempló la acumulación de las causas y la pena de dos años y cuatro meses de prisión condicional.

La jueza Breckle cuenta ahora con cinco días para resolver si convalida la condena acordada. En el caso de hacerlo, el imputado no irá preso, ya que se tratará de una pena de ejecución condicional.