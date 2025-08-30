Rompió los vidrios de una casa en Comodoro, robó una cerveza de un comercio y lo atropellaron cuando escapaba

Este sábado por la tarde, la policía intervino en un incidente que combinó daños a propiedad, robo y un accidente de tránsito en la avenida Estados Unidos de la zona sur de Comodoro.

Personal policial, alertado por vecinos sobre un hombre que estaba causando destrozos, acudió al lugar y encontró al joven tendido sobre la calle con lesiones en una pierna.

Tras ser asistido por el personal médico, el hombre fue trasladado al Hospital Regional llorando para realizar estudios y descartar lesiones graves. La rápida intervención de la policía permitió atender al herido y garantizar la seguridad en la zona mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

Según fuentes oficiales, el incidente comenzó cuando el joven causó daños a los vidrios de una vivienda y se fue corriendo por la calle. Durante su escape, testigos indicaron que había robado una botella de cerveza un comercio cercano. En ese momento, fue atropellado por una camioneta que circulaba por la avenida, lo que provocó las lesiones que motivaron su traslado al hospital.

La intervención de la Fiscalía y del juez penal incluyó la participación de Criminalística y del Departamento de Policía Investigativa para recolectar pruebas y determinar la secuencia de los hechos. Se verificó la documentación del vehículo involucrado, aunque no se dispuso su secuestro preventivo.

