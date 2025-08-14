Rompió la puerta de las oficinas del cementerio de Km 9 para robar un matafuegos y terminó detenido

Los intentos de robo, tanto en espacios públicos como privados, siguen siendo una de las principales preocupaciones. Desde hechos menores hasta delitos más organizados, la rápida intervención policial muchas veces depende del aviso inmediato de vecinos o testigos que no dudan en alertar a las autoridades.

En ese sentido, la colaboración ciudadana se volvió una herramienta clave para prevenir y detener delitos. La denuncia rápida no solo permite una respuesta eficaz por parte de la fuerza, sino que también demuestra el compromiso social por construir entornos más seguros. Cada llamada, cada dato aportado, puede marcar la diferencia entre un hecho consumado y uno frustrado.

En este contexto, este jueves 14 de agosto por la mañana, alrededor de las 7:30, personal policial de la Comisaría de Km 8 intervino ante un llamado del Centro de Monitoreo, que alertaba sobre un hombre sospechoso en el cementerio de Km 9, en la zona norte de Comodoro Rivadavia.

Según el parte policial, al llegar al lugar, los efectivos un trabajador de seguridad que se encontraba cumpliendo funciones de sereno informó que un ladrón se encontraba dentro de las oficinas administrativas con intenciones de robar.

De esta forma, los agentes ingresaron al edificio y encontraron a un hombre de 26 años intentando robar un matafuego. Al ser sorprendido por los uniformados, el sujeto abandonó el objeto y fue inmediatamente aprehendido.

Además del intento de robo, se constató que el hombre había provocado daños en la puerta principal de acceso al edificio. Luego de su detención, fue trasladado a la dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes.

UN JOVEN TERMINÓ CON 8 PUNTOS POR DEFENDER A SU NOVIA DE UN ACOSO

Una violenta y brutal agresión fue denunciada formalmente tras un incidente ocurrido en la madrugada del pasado domingo 10 de agosto en el local bailable Gigante MegaDisco, ubicado en el centro de Comodoro Rivadavia.

A.V., un hombre de 32 años reconocido por tener antecedentes de violencia, fue implicado en la grave agresión a un joven de 20 años, dejándolo con una herida considerable en el labio que requirió más de ocho puntos de sutura.

UN ACOSO QUE TERMINÓ EN UNA BRUTAL PALIZA

Según relata la víctima en su denuncia realizada en la Seccional Segunda, todo comenzó dentro del boliche, alrededor de las 5:30 de la madrugada, cuando el agresor comenzó a insultar a la pareja de la víctima.

Al intervenir y consultar qué ocurría, el hombre de 32 años, sin mediar palabra, atacó con puños al joven denunciante, quien sufrió un corte muy profundo en el labio superior —una herida que partió el labio en dos y que impactó de manera alarmante en su cara, casi desfigurándola.

Al parecer, la agresión no se limitó solo al joven de 20 años, sino que también hubo un episodio de acoso verbal hacia la hermana de la víctima —de la misma edad—, con comentarios obscenos e inapropiados que desencadenaron el conflicto.

El personal de seguridad del boliche intervino rápidamente, retirando al agresor del lugar y solicitando una ambulancia para atender a la víctima, quien sangraba profusamente. Fue trasladado de urgencia a una clínica cercana, donde un profesional médico realizó curaciones y suturó el labio con más de ocho puntos. La víctima entregó posteriormente un certificado médico que constata la gravedad de la lesión.

Con información de la Policía del Chubut, redactada y editada por un periodista de ADNSUR