Rompió el vidrio de una camioneta para robar una mochila en Trelew y lo atrapó la policía

En los últimos meses, los hechos de inseguridad vinculados a robos en vehículos estacionados han generado creciente preocupación en distintas ciudades de la provincia. En la mayoría de los casos, los delincuentes aprovechan momentos de descuido o la falta de vigilancia para forzar cerraduras, romper vidrios y llevarse pertenencias del interior.

Ante esta modalidad delictiva, las fuerzas policiales vienen reforzando los patrullajes y el monitoreo en zonas céntricas y residenciales, con el objetivo de actuar de forma inmediata ante cualquier denuncia o alerta vecinal. La coordinación entre las distintas comisarías, el comando radioeléctrico y el personal de calle permite mejorar los tiempos de respuesta.

Gracias a estos mecanismos de prevención y reacción rápida, en varios casos se ha logrado detener a los autores en plena fuga y recuperar los elementos robados, como ocurrió recientemente en Trelew.

En la noche del sábado 23 de agosto, cerca de las 22:55 horas, personal policial de Trelew fue alertado por el comando radioeléctrico sobre una persona vestida completamente de oscuro que había roto el cristal de una camioneta Volkswagen Amarok blanca, estacionada en la zona de Gales casi Pellegrini.

Tras el hecho, el sujeto se dio a la fuga hacia el oeste y luego tomó por la calle Ameghino en dirección a Rawson. Gracias a un rápido operativo, efectivos de la Comisaría Segunda lograron interceptarlo y detenerlo, encontrándolo en posesión de una mochila que había sido sustraída del vehículo.

Intervino personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y avanzar con la investigación del caso.

Un hombre fue detenido este sábado por la madrugada en el centro de Puerto Madryn, luego de que dos personas alertaran a la policía al observarlo portando un arma de fuego mientras corría por la vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:45 de la mañana, cuando los testigos dieron aviso a la Comisaría Primera sobre la presencia del individuo en inmediaciones de la calle Roque Sáenz Peña. Con la información proporcionada sobre su vestimenta y sus características físicas, personal policial montó un operativo cerrojo y logró interceptarlo en la intersección de San Martín e Hipólito Yrigoyen.

Tras la detención se realizó un rastrillaje en la zona y se encontró el arma que habría sido descartada por el sospechoso: una pistola de aire comprimido calibre 4,5 mm. Además, en el lugar se hallaron cinco municiones calibre 9x19 mm, con inscripciones en el culote correspondientes a las marcas Luger, CBC y F.M.S.

El hombre fue puesto a disposición de la justicia y se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar la procedencia de los elementos secuestrados.

Con información de la Policía del Chubut; redactada y editada por un periodista de ADNSUR.