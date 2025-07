Maximiliano Andrés Cifuentes tenía 21 años cuando fue asesinado a puñaladas en las primeras horas del 1° de enero de 2025, en la zona conocida como "60 Viviendas", en el barrio Laprida, en la zona norte de Comandante Rivadavia.

Las primeras informaciones dieron cuenta de un altercado con una mujer y la posterior llegada de Alejandro Romero, quien, tras una discusión, atacó a la víctima con un cuchillo y le dio tres puñaladas que resultaron mortales. La víctima falleció mientras iba caminando al hospital. Tras dos allanamientos, el acusado del homicidio, de 33 años, fue detenido.

Este jueves por la mañana se llevó a cabo la audiencia de revisión de la prisión preventiva, mientras se desarrolla la investigación y se le fijaron 6 meses más de detención. Se negó el arresto domiciliario del imputado ante el riesgo de fuga.

“NO ME PUEDO LEVANTAR DE LA CAMA”

La madre de la víctima, Bárbara Sarmiento, señaló en diálogo con los medios que la causa, por el momento, va en curso así que solo hay que “esperar que pase el tiempo y lo condenen. Yo no me puedo levantar de la cama, la estoy pasando realmente mal y no debería nadie salir de prisión, nadie que haga una cosa así.”

“La estoy pasando realmente mal, perdí a mi hijo, mi único hijo , era todo lo que tenía y realmente me cuesta. Le agradezco a todos los que me acompañan porque realmente, de a poquito, me voy levantando. Me sacaron todo, me quedé con mi nieta que se quedó sin su papá y es muy difícil para ella también.”

A continuación, desmintió la versión de familiares del acusado de que atacó en defensa propia: “ no fue en defensa, es un tipo de 1,90 que sabe artes marciales, o sea, todo lo que dicen se comprobará. Es mentira, mentira.”

Finalmente, la mujer recordó que su hijo "era un chico de trabajo, trabajaba conmigo y era muy buen chico, te lo puede decir cualquiera ", concluyó.

EL ASESINATO EN AÑO NUEVO

La madrugada del 1 de enero de 2025 marcó un trágico comienzo para el año en Comodoro Rivadavia.

En el barrio Laprida, específicamente en la zona conocida como "60 Viviendas", Maximiliano Andrés Cifuentes, un joven de apenas 21 años, murió tras ser apuñalado durante una pelea callejera. Este incidente no solo conmocionó a la comunidad sino que también dejó una profunda huella en su familia y seres queridos.

Maximiliano se encontraba con un amigo cerca de las calles Otawa, entre Tinogasta y Código 2046, cuando se produjo un altercado con una mujer. Poco después llegó Alejandro Romero, quien tras una discusión atacó a la víctima con un cuchillo y le dio tres puñaladas que resultaron mortales.

La gravedad del ataque fue tal que Cifuentes falleció mientras era trasladado al Hospital Regional por sus amigos. Menos de veinticuatro horas después del crimen, la Policía detuvo a Romero, identificado como el presunto autor del homicidio. La investigación llevada a cabo por la División Policial de Investigaciones (DPI) incluyó allanamientos en dos domicilios cercanos al lugar del crimen.