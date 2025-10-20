Juana Inés Morales, de 69, y Pedro Alberto Kreder, de 79 años, son intensamente buscados tras perder su rastro mientras viajaban desde Comodoro Rivadavia hacia la localidad de Camarones. Hasta ahora, encontraron abandonada la camioneta sin llave y cerrada, encajada en el barro, en inmediaciones de Rocas Coloradas.

La búsqueda de la pareja de adultos mayores continúa en las afueras de Comodoro Rivadavia, y según informaron Bomberos Voluntarios de Trelew, ayer partió una comitiva con dos canes especializados hacia la ciudad petrolera para sumarse a las tareas de rastrillaje que se desarrollan en la zona donde se les perdió el rastro.

Según precisaron, a pedido del Ministerio Público Fiscal, se incorporó a la búsqueda la Brigada K9, especializada en localización de personas, con dos perros entrenados: Roco, especializado en búsqueda genérica, y Kali, entrenada para búsqueda RH (restos humanos). El equipo está compuesto por el oficial ayudante Esquivel, el sargento Oñate y el cabo primero Murillo, quienes ya se encuentran en la zona para comenzar desde las primeras horas de mañana con los operativos.

Desde la Jefatura del Cuerpo Activo destacaron y acompañaron la labor de los brigadistas y sus canes, subrayando “el compromiso de nuestro personal en esta importante labor solidaria”.

El operativo de búsqueda, que ya lleva varios días, se realiza en una zona amplia y de geografía compleja. A las fuerzas oficiales se han sumado voluntarios que recorren el terreno a pie, en un esfuerzo conjunto para dar con el paradero de la pareja.

La comunidad permanece en vilo, mientras continúa el despliegue de recursos humanos y técnicos, en una carrera contra el tiempo.

“MAMI DE MI CORAZÓN, ¿DÓNDE ESTÁS?”

La hija de Juana, Aldana Botha, realizó una nueva publicación en sus redes sociales, tras cumplirse ayer, domingo, una nueva jornada de búsqueda sin novedades de su madre y su pareja, destacando que en el Día de la Madre no pudo estar junto a ella.

“Nuestra foto juntas el año pasado el Día de la Madre. Mami de mi corazón, ¿dónde estás? ¿Qué dolor más grande no poder encontrarte? 8 días sin saber nada de vos, te extraño tanto... si pudieras ver toda la gente que te está buscando y quiere que aparezcas pronto!”, destacó.

Y en este marco, la joven agradeció a quienes se sumaron a la búsqueda, tanto fuerzas de seguridad como voluntarios. “Muchos hoy pasando el Día de la Madre lejos de las suyas para buscar a la mía. No me van a alcanzar nunca las palabras de agradecimiento...”.

