El sábado 11 de octubre, Juana Inés Morales, de 69, y Pedro Alberto Kreder, de 79 años, salieron desde Comodoro Rivadavia rumbo a la localidad de Camarones, en el marco de una salida corta para disfrutar del fin de semana. Desde ese día, sus familiares perdieron todo contacto; los celulares estaban apagados.

Las familias de ambos, ya que se trataba de una relación reciente, decidieron radicar la denuncia por averiguación de paradero por separado. El viernes, la camioneta en la que se trasladaban fue hallada en cercanías del “Cañadón de Visser”, en inmediaciones del área conocida como “Rocas Coloradas”.

Encontraron una fogata abandonada y focalizan los rastrillajes de la pareja de Comodoro alrededor de esa pista

Las autoridades sospechan que la pareja habría intentado buscar ayuda a pie tras quedar varada.

El vehículo había quedado encajado en el barro. Los ocupantes no se encontraban en el lugar. La llave del vehículo no estaba.

Horas después, el hallazgo de una fogata realizada recientemente fue una luz de esperanza. Sin embargo, hasta el momento, pese a los rastrillajes de fuerzas de seguridad en la zona, de grupos de voluntarios y de familiares, aún no hay novedades de la pareja.

ROCAS COLORADAS, LA PRINCIPAL ZONA DE BÚSQUEDA

Rocas Coloradas es un área natural protegida de la provincia, donde se combinan cerros, valles, playas y fósiles que parecen contar la historia misma de la Patagonia argentina.

El área contempla 95.000 hectáreas que abarcan tierra y mar, incluye un bosque petrificado con troncos de más de 50 millones de años, restos de palmeras del Paleoceno, el Monte de los Meteoritos y el Valle Lunar.

La pareja es intensamente buscada en la zona con sobrevuelos de aeronaves y de drones, pero también a pie en una zona muy extensa con un can de búsqueda.

Este lugar se ubica a unos 20 km al norte de Caleta Córdova, a unos 50 minutos de Comodoro Rivadavia y yendo por la Ruta Nº 1

Se accede por caminos de ripio, por lo que se recomienda trasladarse con vehículo alto, preferentemente camioneta con doble tracción, debido a las condiciones del suelo. Por ello, las familias de la pareja han solicitado la colaboración de vehículos que cumplan estas condiciones para sumarse a la búsqueda, como así lo hicieron los voluntarios de 4x4.

Tampoco hay señal de celular, por lo que se cree que la pareja, ante la imposibilidad de pedir ayuda, salió a pie a recorrer la zona.

El rastrillaje se concentra en los alrededores del punto donde se encontró la camioneta y se extiende hacia la costa. Si bien el vehículo estaba en una zona alejada del mar, no se descarta que hayan intentado caminar hacia allí.

“INDUDABLEMENTE ALGO PASÓ”

La hija de la mujer desaparecida, Aldana Botha, indicó este viernes por la mañana a ADNSUR que el dato de que se iban a Camarones surgió de una charla de su mamá y una de sus hijas. "Mi mamá le había dejado dicho a una de mis hermanas que ella iba a viajar a Camarones y que iba a volver el lunes a la mañana, porque tenía que trabajar y nada, volver a su rutina. De ahí surgió ese dato", dijo

A continuación, confirmó que su mamá recientemente había iniciado una relación con Pedro, quien también se encuentra desaparecido.

"Estaba cerrada y empantanada": la hipótesis de por qué la pareja desaparecida abandonó la camioneta

La joven descartó la posibilidad de que hayan viajado hacia otra zona, ya que su mamá se los hubiera comunicado dado que tenían una comunicación fluida. “Es que indudablemente algo pasó Por lo menos mi mamá jamás haría una cosa así de ausentarse por tanto tiempo sin comunicarse porque es una persona que teníamos comunicación fluida sí o sí, por lo menos cada día por medio un mensaje, lo que sea”:

Hasta el momento se han recorrido varios refugios de pescadores en la zona, pero sin novedades. Este lunes se espera continuar la búsqueda, con la posibilidad cierta de sumar más personal ante la preocupación por la cantidad de días sin que esta pareja tenga acceso a agua y comida.