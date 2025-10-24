En el marco de una investigación por robo, personal de la Brigada de Investigaciones de General Roca realizó una serie de allanamientos en distintos barrios del sector norte, que concluyeron con el secuestro de motos desarmadas, autopartes y teléfonos celulares.

Las diligencias fueron ordenadas por una jueza a pedido de la Fiscalía N° 4, que lleva adelante el caso. Los procedimientos se desarrollaron de manera simultánea en viviendas de las calles La Defensa y Cardenales, bajo estrictas medidas de seguridad y con la participación del Gabinete de Criminalística.

Hallaron motos desarmadas con pedido de secuestro

En una de las viviendas allanadas, ubicada sobre calle La Defensa, los efectivos encontraron partes de motocicletas con pedido de secuestro, entre ellas:

Un motor y cuadro pertenecientes a una Motomel,

Un tanque de combustible,

Guardabarros y amortiguadores, además de un rodado 110 cc marca Keller, que también quedó bajo análisis judicial.

Los investigadores sospechan que los elementos formaban parte de un taller clandestino de desarme o acopio de motos robadas.

Un herido y nuevos indicios

Durante uno de los procedimientos, los efectivos detectaron la presencia de un hombre con una herida cortante en la mano izquierda, quien fue asistido y examinado médicamente. Las pericias intentarán determinar si la lesión está relacionada con el intento de desarme de vehículos o con algún hecho delictivo previo.

Además, en otra vivienda ubicada sobre calle Cardenales, se secuestró un teléfono celular Samsung color azul, que será peritado por Criminalística para obtener posibles pruebas vinculadas a la causa.