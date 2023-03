A partir de un triste suceso, ocurrido en enero del 2017 en Comodoro Rivadavia, cuando asesinaron al remisero Fernando Smith, a causa de varias heridas de arma blanca en medio de un asalto mientras trabajaba, en la ciudad se implementó el uso de un botón antipánico que -por estos días- se muestra ineficaz ante los casos de inseguridad.

En diálogo con Antes de que sea Tarde, programa radial emitido por Cadena Tiempo, Oscar Nahuelhual, referente de los taxistas "verdes" de Comodoro, explicó los motivos de la falla que ha presentado la medida de seguridad mencionada, ante dos hechos recientes de inseguridad en los taxis de la ciudad.

“Ya se ha dado -en menos de tres meses- el asalto a dos compañeros taxistas, y da la casualidad que es en el mismo lugar, en Balvín y Eva Duarte, en el famoso ‘cerrito’ que le llaman. La vez pasada el compañero Rubén Vera, de la 3035, le pegaron con una piedra en la cabeza y lo lastimaron. Ahora le toca al compañero Rodrigo, está demostrado que el botón antipánico es para nosotros un gasto innecesario porque no sirve para nada”, sostuvo Nahuelhual.

Frente a esta situación, desde el colectivo de taxistas exigen un cambio en la Ordenanza, desde el Concejo Deliberante. “Habíamos pensado en poner una luz led arriba del cartel -color azul, violeta- y activarlo a través de un botón adentro del auto, que empiece a titilar, y ahí cualquier compañero o policía de civil, se daría cuenta de que estamos en peligro con el pasajero que llevamos”, explicó.

"En los últimos meses se han dado robos a compañeros en lugares muy puntuales. Hemos charlado con el Concejo. Creemos que el sistema de botón antipánico hoy es obsoleto".

En la actualidad, un total de 207 taxistas, se encuentra abonando por el servicio cerca de “3 millones de pesos y medio al año, para nada”, exclamó el taxista y agregó, “estamos pagando un promedio de 1500 pesos por mes. A eso hay que sumarle los remises”.

"El fallo está en el sistema. Desde la alarma se devuelve la llamada, y si uno no contesta se comunican al Centro de Monitoreo. El problema es cuando el satélite falla y te ubica en otro lugar, que es lo que pasó en este caso".

Según su experiencia, “lo único que sirve en el botón antipánico es el sistema de localización, para ubicar el vehículo después de 40, 50 minutos que lo asaltaron, y recuperar el auto”, expresó Nahuelhual.

“La intención de la mayoría de los taxistas es dejar de pagar un servicio que no sirve”.

El colega taxista recordó que Rodrigo, -el último chofer que sufrió un asalto este fin de semana en Comodoro- “tocó varias veces el botón pero no obtuvo una respuesta”. "Ahí falló la policía, tengo el mismo sistema, y es tan sensible mi botón de antipánico que por ahí lo toco de la nada, y me llaman al toque, pero ‘si usted me está asaltando a mí y no me permite agarrar el teléfono cuando me llaman desde el Centro de Monitoreo, automáticamente tienen que llamar a la policía y ellos tienen que salir’. Si el sistema satelital funciona bien, le tiene que dar la posición exacta, ahora si funciona mal va a pasar lo que decía Rodrigo, le marcaba el satélite que estaba en el Moure cuando él estaba en el Abásolo".

El procedimiento del botón antipánico

Al activarse el botón antipánico, llaman al propietario del vehículo, y si después de tres a cuatro llamadas no se atiende la comunicación, en ese momento le dan alerta a la policía. "Ahí supuestamente dijeron que más de 10 min no tardaban en llegar a donde estaba el auto".

Ante esta problemática, los taxistas piden “que sea la tulipa que avise con otro color si están en emergencia”, concluyó.

El homicidio de Fernando Smith

El domingo 29 de enero de 2017, Fernando Smith, un remisero de Comodoro Rivadavia, fue asesinado de varias puñaladas en el barrio La Floresta.

La víctima conducía una vehículo Toyota Corolla y pertenecía a la agencia Aleisa, ubicada frente al Cementerio de zona sur. Según aseguró la policía, el remisero no sufrió robos pero sí había recibido amenazas con anterioridad.

Tenía heridas en lateral izquierdo, cuello, hombros, frente y brazos.

En aquel entonces, un grupo de remiseros se manifestó y realizó cortes de calles en la zona centro de la ciudad, en pedido de justicia y mayor seguridad.