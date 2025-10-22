La tranquilidad del barrio Rincón de Emilio, en la ciudad de Neuquén, se vio alterada por una serie de robos reiterados que afectaron a varias viviendas en las últimas semanas. Los vecinos, cansados de la inseguridad, decidieron difundir videos captados por cámaras particulares que mostraban al sospechoso desplazándose en una patineta con los objetos robados.

El último episodio ocurrió el lunes por la tarde, alrededor de las 16:30, en una casa ubicada sobre calle América Central al 300. En las imágenes, el hombre aparece escondiéndose detrás de una camioneta Amarok, antes de cargar los objetos en la patineta y escapar del lugar.

El operativo que terminó con las detenciones

Luego de recibir las denuncias y analizar los registros de las cámaras, la Policía de Neuquén realizó un allanamiento en una vivienda del mismo barrio, identificada por los vecinos como el posible domicilio del sospechoso.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

El procedimiento, encabezado por la comisaria Patricia San Martín, se llevó a cabo a las 7 de la mañana del martes y permitió recuperar la totalidad de los bienes robados.

“Detectamos que los elementos sustraídos estaban en una vivienda ubicada en diagonal a la casa damnificada. En el lugar encontramos una camioneta Volkswagen blanca cargada con los objetos listos para ser trasladados”, explicó San Martín.

Durante el operativo se demoró a cuatro hombres, de entre 28 y 35 años, y se secuestró el vehículo junto con todos los bienes.

Objetos recuperados y alivio para las víctimas

Entre los elementos hallados había una heladera, un somier, una máquina de cortar pasto, una aspiradora, ropa, vajilla y artículos del hogar. La comisaria confirmó que los objetos fueron restituidos a la víctima, quien reconoció cada uno como propio.

Encontraron una fogata abandonada y focalizan los rastrillajes de la pareja de Comodoro alrededor de esa pista

La fiscalía de turno intervino de inmediato y tomó declaración a los demorados, que quedaron a disposición de la justicia para definir su situación procesal.