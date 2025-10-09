Robo y persecución: una camioneta sustraída en La Pampa apareció chocada en Vista Alegre
Una camioneta Jeep Renegade, robada en La Pampa, fue hallada horas después chocada contra un bloque de cemento en Vista Alegre, a pocos kilómetros del dique Ballester.
El robo se produjo en la localidad pampeana de 25 de Mayo, durante la madrugada del jueves 9 de octubre, en una vivienda ubicada sobre la calle Parte Martinengo. Los propietarios descubrieron el faltante horas después y dieron aviso inmediato a la Policía local, que inició la investigación.
De acuerdo con las primeras pericias, el hurto ocurrió entre las 00 y las 2 de la mañana, y los autores escaparon por la Ruta Nacional 151, en dirección norte. Desde entonces se emitió un pedido de secuestro nacional para el vehículo sustraído: una Jeep Renegade negra.
Hallazgo en Vista Alegre
Pasadas las 5 de la madrugada, personal de la Comisaría 49 de Vista Alegre fue alertado sobre un accidente en la zona de Parque Reserva, cerca del Dique Ballester. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron la camioneta incrustada contra un bloque de cemento, con daños frontales importantes y los airbags desplegados.
En el interior del vehículo no había ocupantes, por lo que los efectivos iniciaron un rastrillaje en las inmediaciones sin resultados. También verificaron con el Hospital de Centenario, donde no se registraron ingresos de heridos en ese horario, lo que reforzó la sospecha de que los delincuentes escaparon a pie tras el impacto.
Confirmación del robo y secuestro
Horas más tarde, la Policía pampeana confirmó que el vehículo coincidía con la camioneta denunciada como robada en 25 de Mayo. Con esa información, los agentes de Vista Alegre procedieron a secuestrar la unidad y trasladarla a la dependencia policial para resguardo.
La investigación quedó a cargo de la Justicia de La Pampa, que deberá coordinar con la Policía del Neuquén las pericias correspondientes y el traslado del vehículo.