La denuncia se presentó el sábado 2 en la Comisaría 18 de Los Menucos, cuando un productor rural descubrió que el alambrado de su campo arrendado, conocido como La Estancia Nueva, había sido cortado y que le habían robado ocho caballos de distintas edades y pelajes.

Entre los animales sustraídos se encontraban un padrillo gateado, una potranca lobuna, una yegua colorada, una potranca gateada de 7 meses, una yegua overa, una ruana, una alazana malacara y otra gateada.

Allanamiento con resultado macabro

La investigación, encabezada por la Brigada Rural, condujo a un campo cercano. Con orden judicial del Ministerio Público Fiscal de General Roca, se realizó un allanamiento junto a la División Canes y Criminalística.

El resultado fue contundente: los caballos robados fueron hallados muertos y faenados. Además, se secuestraron armas de fuego, cuchillos, sierras, ganchos de carnicería, herramientas rurales, un reflector, dos celulares y unos 700 mil pesos en efectivo. También encontraron restos de fauna silvestre como guanacos y choiques, y una camioneta Ford F100 modelo 1969.

Dos detenidos y más cargos

Un hombre de 60 años y una mujer de 59 fueron detenidos e imputados por abigeato, tenencia ilegal de armas y violación a la ley 22421 de conservación de fauna. Además, como intentaron frenar el procedimiento policial, se les sumaron cargos por atentado y resistencia a la autoridad.

La causa quedó a cargo de la fiscal Verónica Villarruel.

Otro caso: un caballo robado en Catriel

En Catriel, un hecho similar conmocionó a la comunidad. Un caballo tordillo fue robado y, gracias a un video que se viralizó en redes sociales, se descubrió que estaban vendiendo su carne “al corte”.

La denuncia se radicó en la Comisaría 9na y en el lugar de la faena se hallaron restos del animal ocultos bajo una lona. La propietaria expresó su dolor en redes y recibió mensajes de apoyo e indignación, recordando otro caso anterior que afectó a un caballo de equinoterapia llamado “Carlitos”.