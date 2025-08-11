Robo y faena clandestina de caballos: dos detenidos en Los Menucos
Un productor rural denunció el robo de ocho caballos y, tras un operativo policial, fueron hallados todos faenados en un campo vecino.
La denuncia se presentó el sábado 2 en la Comisaría 18 de Los Menucos, cuando un productor rural descubrió que el alambrado de su campo arrendado, conocido como La Estancia Nueva, había sido cortado y que le habían robado ocho caballos de distintas edades y pelajes.
Entre los animales sustraídos se encontraban un padrillo gateado, una potranca lobuna, una yegua colorada, una potranca gateada de 7 meses, una yegua overa, una ruana, una alazana malacara y otra gateada.
Allanamiento con resultado macabro
La investigación, encabezada por la Brigada Rural, condujo a un campo cercano. Con orden judicial del Ministerio Público Fiscal de General Roca, se realizó un allanamiento junto a la División Canes y Criminalística.
El resultado fue contundente: los caballos robados fueron hallados muertos y faenados. Además, se secuestraron armas de fuego, cuchillos, sierras, ganchos de carnicería, herramientas rurales, un reflector, dos celulares y unos 700 mil pesos en efectivo. También encontraron restos de fauna silvestre como guanacos y choiques, y una camioneta Ford F100 modelo 1969.
Dos detenidos y más cargos
Un hombre de 60 años y una mujer de 59 fueron detenidos e imputados por abigeato, tenencia ilegal de armas y violación a la ley 22421 de conservación de fauna. Además, como intentaron frenar el procedimiento policial, se les sumaron cargos por atentado y resistencia a la autoridad.
La causa quedó a cargo de la fiscal Verónica Villarruel.
Otro caso: un caballo robado en Catriel
En Catriel, un hecho similar conmocionó a la comunidad. Un caballo tordillo fue robado y, gracias a un video que se viralizó en redes sociales, se descubrió que estaban vendiendo su carne “al corte”.
La denuncia se radicó en la Comisaría 9na y en el lugar de la faena se hallaron restos del animal ocultos bajo una lona. La propietaria expresó su dolor en redes y recibió mensajes de apoyo e indignación, recordando otro caso anterior que afectó a un caballo de equinoterapia llamado “Carlitos”.