El pasado jueves 11 de septiembre por la tarde ocurrió un hecho de inseguridad en Kilómetro 3 de Comodoro Rivadavia. Un vecino miraba las cámaras de seguridad de su casa cuando se llevó una sorpresa: encontró a un ladrón robando el regulador de gas de la vivienda.

De esta manera, el hombre dio inmediato aviso a la policía. Rápidamente los efectivos se acercaron a la zona y, en el marco de un patrullaje por el lugar, lograron identificar al hombre de 28 años caminando a dos cuadras de la casa de la víctima.

Allí constataron que llevaba una pinza con mango rojo, que habría sido utilizada para cortar el regulador. Si bien patrullaron la zona en busca del objeto de valor, nunca pudo ser encontrado. Por último, el hombre quedó detenido en la dependencia policial a disposición de la justicia.

La tarde del jueves 11 de septiembre se vio marcada por un impactante accidente en la Ruta Nacional 40, cerca de la localidad de Las Golondrinas, a pocos kilómetros de Lago Puelo. Allí, una camioneta chocó a un ciclista, dejando al hombre con heridas de consideración que requirieron su traslado a un hospital para su atención correspondiente.

Ante la emergencia, equipos de bomberos, policías y autoridades de tránsito se movilizaron rápidamente para asistir al herido, controlar el tránsito y garantizar la seguridad en el lugar del siniestro. La camioneta involucrada no sufrió daños que pusieran en riesgo a sus ocupantes.

El incidente ocurrió durante la tarde del jueves en un tramo de la Ruta Nacional 40, próximo a Las Golondrinas. Según fuentes oficiales, una camioneta colisionó contra un ciclista que transitaba por la ruta, provocando lesiones graves en el hombre.

El ciclista fue trasladado inicialmente al hospital de El Bolsón, donde recibió atención primaria, pero debido a la gravedad de las heridas fue derivado al hospital de Esquel para recibir atención médica especializada.

En el operativo de emergencia participaron bomberos voluntarios de Lago Puelo y El Hoyo, junto con efectivos policiales, agentes de tránsito, Protección Civil y personal de Seguridad Vial Nacional. Todos trabajaron coordinadamente para asistir al lesionado y ordenar el tránsito vehicular, evitando mayores incidentes.

Por su parte, los ocupantes de la camioneta resultaron ilesos o con heridas leves, sin riesgo para su salud. El estado del ciclista se mantiene reservado, y las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.

