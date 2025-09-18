Un audaz robo se registró la mañana del miércoles pasado en una vivienda cercana al camping municipal de Rada Tilly, generando preocupación entre los vecinos y la policía local.

Según la información obtenida por ADNSUR, los hechos ocurrieron en inmediaciones a un hotel ubicado sobre la calle Fragata La Argentina, donde en un lapso de apenas 25 minutos, delincuentes lograron ingresar y llevarse una caja fuerte con una considerable suma de dinero.

EN MENOS DE MEDIA HORA DESVALIJARON UNA CASA EN RADA TILLY

El jefe de la Comisaría seccional de Rada Tilly, Gabriel Mirando, comentó a ADNSUR que el delito fue rápidamente reportado a las 9:20 de la mañana.

“Tomamos conocimiento que se requiere presencia policial en una vivienda de la villa ubicada en el sector noreste de la ciudad, donde amigos de lo ajeno lograron romper el acceso y sustraer objetos, entre ellos una caja fuerte con una suma considerable de dinero”, explicó.

Inmediatamente, la policía dispuso controles y empezó a trabajar con la División de Investigaciones, realizando el relevamiento de cámaras de seguridad y buscando testigos que puedan aportar datos relevantes.

Según el comisario, “tenemos varias cámaras de monitoreo de la Guardia Urbana y también de uso privado en viviendas cercanas. Se está avanzando con entrevistas a testigos y demás diligencias”.

LA CLAVE DEL ROBO Y LA SITUACIÓN DE LOS DAMNIFICADOS

La rapidez del robo ha llamado la atención, ya que se estima que los delincuentes actuaron en solo dos minutos, aprovechando que la vivienda estaba aparentemente desocupada.

Según el denunciante, el horario fue clave: “No había transcurrido más de una hora desde que se retiró el propietario y llegó una empleada doméstica, por lo que no descartamos un cierto conocimiento previo o acceso rápido al inmueble”.

Los afectados confirmaron que el contenido de la caja fuerte consistía en aproximadamente 2 millones de pesos argentinos y cerca de 1.000 dólares, cifra que representa una pérdida económica importante y que ha generado una sensación de vulnerabilidad en la comunidad.

Por el momento, la policía mantiene hermetismo sobre avances en la pesquisa, pero la Brigada de Investigaciones continúa trabajando de forma conjunta con la División Policial para esclarecer los hechos y lograr la captura de los responsables.