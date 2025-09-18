Este pasado miércoles por la mañana, en una vivienda ubicada cerca del camping municipal de Rada Tilly se registró un importante robo.

Según la información obtenida por ADNSUR, el hecho ocurrió en cercanías de un hotel situado sobre la calle Fragata La Argentina, donde, en un lapso de apenas 25 minutos, los delincuentes lograron dar vuelta la casa y sustraer una caja fuerte.

Precisamente, todo apuntaría a que la casa estaba aparentemente sin la presencia de los propietarios, lo que facilitó la acción rápida y violenta de los ladrones. Concretamente, este tipo de robos generó alerta entre los vecinos por la audacia y la velocidad con la que actuaron los ladrones, dejando a la víctima en una situación de vulnerabilidad y con presuntas pérdidas económicas considerables.

La policía de la localidad de Rada Tilly aún no brindó detalles oficiales sobre el hecho. Actualmente, la brigada de investigaciones se encuentra trabajando en el caso para esclarecer lo sucedido y capturar a los responsables. Por ahora, se mantiene el hermetismo en torno a la pesquisa mientras avanzan las diligencias.

