Este jueves, la jueza de garantías Laura Martini envió a juicio oral y público a Juan Carlos Hughes, un joven de Trelew con antecedentes por delitos similares, acusado de hurtar protectores solares, queso rallado y mayonesa en un conocido supermercado de Playa Unión.

El hecho se produjo en diciembre del año pasado, cuando Hughes fue captado hurtando protectores solares, queso rallado y mayonesa en la sucursal de un conocido supermercado, ubicada en la villa balnearia de Playa Unión.

Según la investigación, Hughes fue captado por las cámaras de seguridad mientras ocultaba la mercadería entre sus ropas. El personal de la empresa de seguridad privada, que monitorea el lugar, alertó a la policía de Playa Unión, que procedió a detenerlo y recuperar los productos sustraídos.

IRÁ A JUICIO POR ROBAR MAYONESA Y QUESO RALLADO EN UN SUPERMERCADO

El hurto ocurrió cerca del mediodía del 20 de diciembre del 2024, en el local comercial que forma parte de la cadena. Según consta en la investigación judicial, el joven fue seguido por las cámaras de seguridad instaladas en el interior del supermercado.

El personal de la empresa privada encargada de la vigilancia advirtió la conducta sospechosa cuando Hughes ocultaba entre sus ropas la mercadería y alertó de inmediato a la policía local. Al llegar, los efectivos de la fuerza de seguridad detuvieron al imputado y lograron recuperar todos los productos que había intentado hurtar.

Según el expediente, Juan Carlos Hughes no cuenta con un prontuario limpio. El joven ya tenía antecedentes por hechos similares ocurridos en comercios del área, entre ellos una farmacia y un autoservicio, lo que agravó la valoración que hizo el sistema judicial a la hora de resolver la elevación del caso a juicio.

El defensor del joven, Pablo Sánchez, presentó un planteo para que se dictara el sobreseimiento de Hughes. Entre sus principales argumentos, destacó la escasa gravedad del hecho, ya que el hurto no tuvo una afectación patrimonial importante para la cadena de supermercados. Además, señaló que los bienes sustraídos fueron recuperados y puestos nuevamente a la venta, por lo que el impacto económico fue mínimo o nulo.

Otro punto clave en la defensa fue señalar el aparente desinterés manifestado por los responsables del supermercado durante las etapas procesales, quienes no habrían mostrado intención de profundizar en la búsqueda de responsabilidades ni de participar activamente en la investigación.

Del otro lado, el Ministerio Público Fiscal, representado por el funcionario Jeremías Regueira, defendió la decisión de elevar la causa a juicio, sosteniendo que el delito cometido debe ser juzgado sin privilegios ni excepciones, siguiendo además los lineamientos y criterios de política criminal impulsados por la Procuración General.

Regueira resaltó la importancia de aplicar la ley con rigor, especialmente en casos reiterados como el de Hughes, para disuadir la comisión de hechos similares en la comunidad y garantizar el respeto por la propiedad privada.

El delito por el cual será juzgado Juan Carlos Hughes es hurto en grado de tentativa. La causa fue fijada para juicio en la Oficina Judicial de Rawson y será juzgada por un tribunal unipersonal, lo que implica que un solo magistrado tomará la decisión final tras escuchar a las partes y evaluar las pruebas.