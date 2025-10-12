La tranquilidad de la madrugada del domingo se vio interrumpida por un violento robo en una vivienda, cuando delincuentes ingresaron alrededor de las 3:40 y comenzaron a registrar las habitaciones en busca de objetos de valor. Según fuentes policiales, los ladrones revisaron armarios, cajones y otros rincones de la casa de manera apresurada y violenta.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó que se llevaron dinero en efectivo, joyas, ropa y otros artículos personales, dejando a la familia afectada en estado de shock y generando preocupación entre los vecinos, incluso en un sector con seguridad privada y sistemas de monitoreo.

El hecho ocurrió en un barrio cerrado de General Roca, Río Negro, sobre calle Viterbori, y ya está siendo investigado por la Fiscalía de turno. Para esclarecer lo sucedido, se activó un operativo con la participación del Gabinete de Criminalística, la Brigada de Investigaciones y personal de la Unidad 48.

La investigación avanza

Durante la mañana, los equipos revisaron cámaras de seguridad del barrio y zonas cercanas, y los perros de la Policía realizaron un rastreo olfativo en busca de pistas que permitan identificar a los responsables.

Por el momento, no se han producido detenciones, y las autoridades continúan trabajando para determinar cómo lograron ingresar a la vivienda y reconstruir la secuencia exacta del robo.