Robo millonario en un barrio cerrado de la Patagonia: los ladrones se llevaron efectivo, joyas y objetos de valor
Ocurrió en la madrugada de este domingo, cuando los delincuentes forzaron la puerta principal y recorrieron la casa de manera violenta.
La tranquilidad de la madrugada del domingo se vio interrumpida por un violento robo en una vivienda, cuando delincuentes ingresaron alrededor de las 3:40 y comenzaron a registrar las habitaciones en busca de objetos de valor. Según fuentes policiales, los ladrones revisaron armarios, cajones y otros rincones de la casa de manera apresurada y violenta.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó que se llevaron dinero en efectivo, joyas, ropa y otros artículos personales, dejando a la familia afectada en estado de shock y generando preocupación entre los vecinos, incluso en un sector con seguridad privada y sistemas de monitoreo.
El hecho ocurrió en un barrio cerrado de General Roca, Río Negro, sobre calle Viterbori, y ya está siendo investigado por la Fiscalía de turno. Para esclarecer lo sucedido, se activó un operativo con la participación del Gabinete de Criminalística, la Brigada de Investigaciones y personal de la Unidad 48.
La investigación avanza
Durante la mañana, los equipos revisaron cámaras de seguridad del barrio y zonas cercanas, y los perros de la Policía realizaron un rastreo olfativo en busca de pistas que permitan identificar a los responsables.
Por el momento, no se han producido detenciones, y las autoridades continúan trabajando para determinar cómo lograron ingresar a la vivienda y reconstruir la secuencia exacta del robo.