Un grupo de delincuentes robó más de 20 millones de pesos de la oficina que administra el ingreso al Parque Nacional Nahuel Huapi, sobre la ruta provincial 82, en el camino a Tronador. El golpe fue quirúrgico: los ladrones entraron entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, sabiendo exactamente dónde buscar. El hecho, que recién se hizo público este martes, encendió todas las alarmas por la falta de custodia y el posible uso de información interna.

El lugar afectado es una casilla de cobro administrada por la Comisión de Fomento, aunque forma parte de Parques Nacionales. La caja fuerte sustraída contenía la recaudación de varias jornadas: el monto exacto aún no fue confirmado oficialmente, pero trascendió que superaba los 20 millones de pesos en efectivo. Las cámaras de seguridad registraron el accionar de cuatro personas que entraron al recinto y se llevaron no solo el dinero, sino también propinas y cambio menor.

La denuncia fue realizada en el destacamento policial del paraje, pero hasta el momento no hay detenidos ni sospechosos. Llama la atención que durante una reunión mantenida con los vecinos, la comisionada de fomento no mencionó el hecho, a pesar de la magnitud del robo. La comunidad rural se enteró del episodio por trascendidos y no por canales oficiales, lo que generó malestar e incertidumbre.

Para los investigadores, el dato más inquietante es la presunta precisión con la que actuaron los ladrones, lo que alimenta la hipótesis de que conocían los movimientos internos y la ausencia de seguridad física o electrónica en el lugar. “No fue al azar”, deslizó una fuente vinculada al caso.

El botín, compuesto íntegramente por efectivo, representa una suma significativa para un lugar que recibe gran cantidad de turistas durante todo el año. El cobro de ingreso es una de las fuentes de financiamiento para el mantenimiento de senderos, vigilancia y servicios básicos del Parque Nacional. Por eso, el golpe tiene no solo impacto económico, sino también institucional.