Un intento de robo fue frustrado en la noche del sábado en la sucursal del supermercado La Anónima de Cipolletti, ubicada sobre la calle Mariano Moreno frente al parque Rosauer. Allí, dos mujeres conocidas como “mecheras” fueron sorprendidas mientras intentaban llevarse productos de alto costo escondidos entre sus prendas de abrigo.

Según informaron fuentes policiales, las mujeres habían sido identificadas días antes en otros hechos similares en el mismo comercio. Su técnica consistía en abonar parte de la compra en la caja y ocultar los artículos más caros en la ropa, principalmente bebidas alcohólicas, carnes y chocolates.

Las cámaras de seguridad del local habían registrado su accionar en ocasiones anteriores, lo que permitió al personal de seguridad reconocerlas apenas ingresaron al supermercado el sábado por la noche.

El operativo de seguridad

El comisario Leonardo Barra, jefe de la Unidad 32, explicó que se montó un operativo discreto con la colaboración de la Policía. Primero dejaron que las sospechosas actuaran: recorrieron las góndolas, cargaron algunos alimentos y artículos de limpieza en el carrito y se dirigieron a la línea de cajas.

Al momento de la revisión se constató que, además de la compra legal cercana a los 15.000 pesos, ocultaban bajo sus camperas tres botellas de cerveza Corona de 710 cm³ y dos botellas de champagne Barón B, una de las marcas más caras del mercado local.

El valor total de la mercadería que intentaban sustraer fue estimado en 124.000 pesos.

Detención y causa judicial

Las mujeres fueron detenidas en el lugar y trasladadas a la dependencia policial. Posteriormente recuperaron la libertad, aunque quedaron notificadas de la causa judicial iniciada en su contra por tentativa de hurto.

Una de las detenidas tiene domicilio en la zona de los barrios de la costa de Cipolletti, en cercanías de los puentes carreteros, mientras que la otra es oriunda de la ciudad de Neuquén.