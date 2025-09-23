Un violento intento de robo ocurrió el sábado por la noche en la concesionaria Taraborelli, ubicada sobre Ruta 22 y calle El Té en Neuquén. Alrededor de la medianoche, entre tres y cuatro ladrones enmascarados y con guantes sorprendieron a los dos guardias privados que custodiaban el predio, los amenazaron a punta de pistola y los maniataron con alambre.

Según relató el comisario Diego Rebolloso, jefe de la Comisaría 20, los delincuentes actuaron con precisión y se dirigieron directamente hacia el sector donde se encontraba la caja fuerte. Sin embargo, cuando intentaban desactivar el sistema de alarma, cortaron un cable equivocado y activaron la señal sonora, lo que frustró el golpe y los obligó a huir sin poder llevarse el dinero.

La fuga y los vehículos incendiados

Los ladrones abandonaron rápidamente el lugar y se dieron a la fuga en dos vehículos: una Renault Duster y una Toyota Hilux, ambos con pedido de secuestro por robo. Minutos después, ambos rodados aparecieron incendiados en las cercanías de la concesionaria, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de un grupo con planificación previa.

En la escena también se halló un bolso con herramientas, entre ellas una amoladora y discos de corte, lo que confirma que los delincuentes estaban preparados para violentar la caja fuerte.

El rol de los guardias y la investigación

Tras la huida, los guardias lograron liberarse y pedir ayuda a través de un grupo de seguridad vecinal de WhatsApp. La Policía llegó al lugar, tomó testimonio a las víctimas y comenzó con las pericias. Los custodios, aunque vivieron momentos de extrema tensión durante los 10 a 15 minutos que duró el asalto, se encuentran en buen estado de salud.

Personal de Criminalística trabajó en el lugar, aunque las chances de hallar rastros son escasas debido a que los asaltantes usaban guantes. Además, se secuestraron las imágenes de las cámaras de seguridad de la concesionaria, que ya están siendo analizadas.

El comisario Rebolloso destacó que la modalidad del golpe, el uso de máscaras, guantes, vehículos robados e incendiados y las herramientas encontradas revelan un trabajo de investigación previo por parte de los delincuentes.

Por ahora, no hay detenidos ni sospechosos identificados, aunque la investigación continúa con la expectativa de que el análisis de cámaras y los peritajes permitan dar con los responsables del hecho.