Los descuidistas suelen actuar con paciencia: observan, esperan y, en el momento exacto, aprovechan la mínima distracción para dar el golpe. Muchas veces se enfocan en autos estacionados, buscando cualquier objeto de valor a la vista.

Todo indica que esa fue la maniobra realizada por un ladrón que actuó este viernes por la mañana en pleno centro de Comodoro, aunque en este caso el robo terminó frustrado por la intervención policial.

El hecho ocurrió cerca de las 10.30 de la mañana en la intersección de Sarmiento e Italia, cuando un peatón advirtió que un hombre estaba forzando la puerta de una camioneta Toyota Hilux estacionada, sin ocupantes. De inmediato dio aviso a la policía que patrullaba la zona.

En plena crisis, un rubro comercial sorprende con sus ventas: “La gente no deja de venir”

Al percatarse de la presencia de los uniformados, el sospechoso comenzó a correr para escaparse, llevando consigo un sobre que había logrado sustraer del interior del vehículo. Los policías lograron alcanzarlo en la esquina de Rivadavia y Belgrano, a pocas cuadras del lugar del hecho.

En el interior del sobre se encontraron 2.300.000 pesos en efectivo, que fueron recuperados y posteriormente restituidos al propietario de la camioneta. El damnificado se hizo presente en el lugar y constató que tanto el dinero como el vehículo eran de su pertenencia.

El procedimiento culminó con la detención del sospechoso y su traslado a la dependencia policial. Además, se verificaron daños en la puerta del lado del conductor, por donde habría intentado ingresar, lo que descarta la utilización de inhibidores para bloquear el sistema de cerrado de puertas, una práctica cada vez más extendida y que registra varios antecedentes en la ciudad.