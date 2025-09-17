Un robo de modalidad rápida y silenciosa dejó a un vecino de Neuquén capital sin su camioneta, mientras realizaba compras en un local de maderas. El hecho ocurrió el lunes por la tarde en plena vía pública y quedó registrado en cámaras de seguridad, donde se observa cómo los delincuentes actúan en pocos minutos sin forzar cerraduras ni activar alarmas.

La víctima, Martín, contó que estacionó su Toyota Hilux blanca, modelo 2018 alrededor de las 18:15 frente al comercio. Media hora después, al salir, el vehículo ya no estaba. “Creo que usaron inhibidores, porque la camioneta no tenía vidrios rotos, no sonó la alarma y se la llevaron como si nada”, relató.

La secuencia registrada en video

De acuerdo con las filmaciones, un Volkswagen Gol negro circulaba por la zona y habría cumplido un rol clave en la maniobra. A las 18:31, una persona descendió del auto, rodeó la camioneta y, en cuestión de segundos, logró abrirla. A las 18:33 ya estaba al volante de la Hilux y escapó hacia otra calle.

El material también muestra que uno de los sospechosos se cambió de ropa para despistar: primero llevaba un pantalón blanco y luego se lo sustituyó por uno negro antes de acercarse al vehículo.

Martín señaló que cerró la camioneta con el control remoto, pero el inhibidor de señal habría bloqueado el cierre centralizado. “Uno cree que cerró el auto, pero en realidad queda abierto”, explicó.

El impacto para la víctima

El vehículo robado tiene detalles particulares: un abollón en la puerta trasera del lado del conductor, una marca sin pintura y la ausencia de tazas en las llantas. Para la víctima, la camioneta es una herramienta de trabajo y también un medio de movilidad familiar. “Es un golpe muy grande. No solo por lo económico, sino por el tiempo que me va a llevar todo esto: las gestiones, el seguro, moverme con mis hijos”, expresó.

Tras el hecho, Martín realizó la denuncia y fue contactado por la División de Secuestro de Vehículos de la Policía provincial, que trabaja en la investigación. Hasta el momento no hay recupero del rodado.

El vecino destacó la colaboración de los empleados de la maderera, quienes facilitaron rápidamente las imágenes de las cámaras de seguridad para que pudieran ser incorporadas a la causa.