Por la madrugada de este jueves, el edificio del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz fue escenario de un preocupante hecho delictivo: la sustracción de dos unidades centrales de procesamiento (CPU) que contenían información reservada y de alto contenido sensible vinculada a las cuentas públicas de los municipios de Río Gallegos y Río Turbio.

La denuncia formal fue realizada por el vicegobernador de la provincia, Fabián Leguizamón, a través de un mensaje en su cuenta oficial de Facebook.

UN ROBO CON POSIBLES IMPLICANCIAS POLÍTICAS

Desde la cuenta oficial del vicegobernador Leguizamón, rápidamente se expresó el "más enérgico repudio" por lo ocurrido, y se señaló que el ilícito no fue un hecho aislado ni casual. La razón: este episodio se produjo en vísperas de una sesión legislativa crucial programada justamente para este jueves por la mañana.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

En esa sesión, se prevé que la Cámara de Diputados trate un proyecto impulsado por la diputada Adriana Nieto, representante del bloque “Por Santa Cruz”. La iniciativa propone ampliar la cantidad de vocales en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) provincial, elevándola de cinco a nueve miembros, en un intento de garantizar mayores niveles de transparencia e imparcialidad en el órgano encargado del máximo poder judicial local.

Sin embargo, esta propuesta, que ya fue objeto de debate en las comisiones parlamentarias, generó el rechazo abierto de un sector de la oposición, quienes cuestionan los motivos y alcances del cambio en la estructura del TSJ.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

Leguizamón vinculó esta controversia directamente con el robo, advirtiendo con contundencia: “No es casual que justo un día antes de tratar un proyecto clave que busca garantizar la transparencia y la imparcialidad dentro del TSJ, personas que aún no han sido identificadas se hayan robado equipos que contenían información sensible de dos municipios con múltiples denuncias por malversación de fondos que nunca avanzaron en la Justicia”.

DATOS SENSIBLES DE DOS MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ

El material sustraído correspondería a equipos informáticos que almacenaban documentos y reportes críticos sobre el manejo de fondos públicos en las administraciones municipales de Río Gallegos y Río Turbio.

Fin del viaje: lo frenaron en un control en la Ruta 3 y no pudo explicar por qué llevaba 96 mil dólares

Estos municipios han sido foco de recurrentes denuncias por presuntas irregularidades y malversación de fondos, hechos que hasta ahora no habrían tenido avances significativos en los tribunales, según advirtió Leguizamón.

Por lo tanto, la desaparición de dichos datos no solo afecta la administración provincial, sino que podría entorpecer investigaciones en curso o futuras acciones judiciales que busquen esclarecer responsabilidades sobre administración fraudulenta en el manejo de recursos públicos.

Tras tomar conocimiento del hecho, personal de Criminalística de la Policía de Santa Cruz se presentó en el lugar para iniciar la investigación e intentar recuperar los equipos sustraídos o recolectar pruebas que permitan identificar a los posibles autores.

Incautaron una impresionante plantación de marihuana en Balsa Las Perlas

En las primeras horas siguientes al robo, se logró recuperar las pantallas vinculadas a los CPU robados – que fueron halladas a pocos metros del Tribunal de Cuentas –, aunque las unidades centrales (las CPUs) continúan desaparecidas. Esto genera fuertes sospechas sobre un acto intencional y preparado para borrar o impedir el acceso a información sensible.

Además de la investigación policial en curso, la Cámara de Diputados provincial no se ha quedado al margen y ya se están articulando iniciativas para dar una respuesta institucional contundente ante la gravedad del hecho.

Según adelantó Leguizamón, desde el cuerpo legislativo se trabaja en un pedido de juicio político contra los vocales del Tribunal de Cuentas, debido a sospechas fundadas de posibles ocultamientos de información, omisión de controles y auditorías, y fallas graves en las funciones de supervisión y control externo que tiene el organismo.

Despidieron a cuatro playeros de una reconocida estación por estafa

“Esperamos que pronto se puedan esclarecer estos hechos que revisten gravedad institucional”, expresó el vicegobernador, quien se mostró firme en llevar adelante las acciones necesarias para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles de la administración pública provincial.

Con información de Diario Nuevo Día, editada y redactada por un periodista de ADNSUR