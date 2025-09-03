Robó diez kioscos, se hizo pasar por empleado en dos ocasiones y atendió a varios clientes

Jorge Granado, de 48 años, fue arrestado el martes en las inmediaciones del Parque Camet, en la ciudad de Mar del Plata, tras una seguidilla de diez robos a kioscos cometidos entre el 14 de agosto y el 2 de septiembre. Algunos de los delitos los realizó en solitario y otros con la participación de cómplices.

Un hecho llamativo es que en al menos dos oportunidades atendió a clientes que ingresaron a los kioscos mientras realizaba los robos, después de reducir al trabajador, con el objetivo de no levantar sospechas.

Granado estaba cumpliendo libertad condicional y era intensamente buscado por las autoridades desde junio por incumplir las condiciones de su régimen.

Según publicó TN, la seguidilla de robos ocurrió entre el 14 y el 22 de septiembre en distintos kioscos de la ciudad de Mar del Plata.

Sin embargo, su detención se logró gracias a un asalto a una heladería de la ciudad el martes 19 de agosto. Allí le pidió perdón a la empleada antes de llevarse la recaudación.

Tras el análisis de las cámaras de seguridad privadas y del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) se logró dar con el ladrón.

Se pudo establecer que el delincuente utilizaba un bolso azul para guardar el botín después de los robos y que circulaba a pie, ya que siempre salía corriendo y se dirigía hacia las paradas de colectivos.

Entró a una heladería, se disculpó y se llevó la recaudación caminando: “Perdoname, te tengo que robar”

Gracias a todos estos datos, que permitieron identificarlo y conocer que tenía un pedido de captura, la Policía lo detuvo el martes después de cometer un robo bajo la misma modalidad en pleno centro de la ciudad, en la intersección de Luro y Santa Fe. Granado fue sorprendido por los agentes cuando caminaba por calle Beltrán al 5.400.

Dentro del bolso azul llevaba una réplica de pistola calibre nueve milímetros, un buzo gris y 88 atados de cigarrillos que había robado en el último comercio. El delincuente fue trasladado a la Unidad Penal N°15 de Batán.