COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El fiscal federal Noberto Bellver confirmó durante el programa “Periodismo de 10” que el director del hospital Regional, Eduardo Wasserman, fue citado a declarar como testigo en el marco de la investigación por e robo de 30 dosis de vacunas Sputnik V en ese centro asistencial. Esa medida se adoptó en forma paralela a la citación a prestar declaración indagatoria a un total de 23 personas, muchos de ellos integrantes de la obra social de Camioneros, entre los que se cuenta el secretario general Jorge Taboada y agentes de salud, incluida la enfermera que fuera señalada por el líder sindical. La jueza Eva Parcio todavía no ordenó esas citaciones, a la espera de obtener otras medidas de prueba.

“Son entre 21 y 23 personas citadas a declaración indagatoria –detalló el fiscal, en diálogo con el programa que se emite por CNN Radio Comodoro-; hoy se ha citado también a declarar como testigo al doctor Wasserman, director del hospital y la jueza Eva Parcio, que ya hizo lugar al requerimiento de instrucción, dispondrá en qué momento se concretan las demás medidas”.



El fiscal indicó que entre las declaraciones indagatorias requeridas se pidió imputar a integrantes del sindicato camionero, incluido su secretario general Jorge Taboada y del hospital, aunque en este punto hizo la distinción de que por ahora no se avanzó sobre autoridades del sector sanitario. Ante la pregunta de si las imputaciones podrían llegar a alcanzar a integrantes del Ministerio de Salud, respondió: “Todavía estamos en el hospital, estamos viendo cómo avanzar pero al que le toca le toca; por ahora el rango de responsabilidad llega hasta funcionarios del hospital”, pero no así del área programática o del ámbito ministerial.



Además de Waasserman, también fue citada en carácter de testigo la directora del área Programática Comodoro Rivadavia, Miriam Monasterolo.



Detalló además que el expediente es muy voluminoso y la justicia federal se ha abocado a la investigación desde hace pocos días, por lo que indicó que aún no hay precisiones sobre el origen de las primeras dosis de la vacuna que se habían aplicado a integrantes de la obra social de camioneros.



Otra de las medidas en las que planteó expectativas para obtener más información en la causa, además de la indagación a posibles implicados, es el análisis de las comunicaciones a través de teléfonos celulares de las personas involucradas en el operativo de vacunación por fuera del sistema oficial.



Diferencias con el “vacunatorio vip” nacional



Para Bellver, no hay un paralelo con el “vacunatorio vip” detectado a nivel nacional, ya que hizo la diferenciación de que “acá hubo un hurto de las vacunas, mientras que en Buenos Aires había una autorización del Ministerio de Salud de la Nación para aplicar las vacunas a gente que no era prioritaria o no estaba en las listas. Acá hubo un hurto, es decir que alguien sacó las vacunas del lugar donde se guardaban en el hospital para vacunar a gente que no estaba en la lista. Al menos por ahora no veo que sean casos parecidos”.



Consultado si a su criterio entonces hay vinculación entre las vacunas desaparecidas en el hospital y las aplicadas en la obra social de camioneros, algo que hasta ahora no se había establecido en la investigación de la justicia provincial, respondió: “En principio es eso lo que estoy investigando, es decir cómo llegan las vacunas a camioneros porque hubo vacunaciones a personas que no eran de riesgo o cómo esas personas se vacunaron sin estar en la lista”.



Por el momento, el juzgado avanzaría con medidas de prueba previas a la toma de declaración indagatoria, ya que la jueza tiene a su cargo la investigación y puede avalar el pedido del fiscal o rechazarlo y disponer otras medidas.