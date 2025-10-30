En Puerto Deseado, Santa Cruz, la tranquilidad de la ciudad se vio alterada a fines de octubre por una serie de hechos de inseguridad que despertaron la preocupación de comerciantes y vecinos.

El pasado 25 de octubre, un local fue víctima del robo de varios celulares nuevos, un hecho que encendió las alarmas sobre la seguridad en la zona y la venta de productos de dudosa procedencia.

La noticia generó un clima de alerta y muchos comerciantes reforzaron medidas de prevención ante la posibilidad de que los ladrones aprovecharan la venta de teléfonos por redes sociales. Fue justamente en estas plataformas donde la policía encontró indicios clave: publicaciones ofreciendo a la venta dispositivos que coincidían con los robados.

Gracias a estas pruebas, las autoridades pudieron solicitar registros domiciliarios y avanzar en los allanamientos. En el primero, realizado en la esquina de Piedra Buena y 12 de Octubre, no arrojó resultados positivos. Sin embargo, un segundo operativo, en el barrio 70 Viviendas, permitió recuperar un celular Infinix Hot 40i negro con su caja y accesorios originales, un avance importante en la investigación.

Hasta el momento, una mujer mayor de edad quedó vinculada al caso, mientras la policía continúa trabajando para dar con los demás teléfonos sustraídos. La investigación contó con el apoyo de la Sección Motorizada, que brindó seguridad y logística durante los operativos, asegurando que los procedimientos se desarrollaran de manera ordenada.

RECOMENDACIONES AL COMPRAR EN REDES SOCIALES

Verificar la reputación del vendedor: revisá comentarios, calificaciones y publicaciones anteriores. Evitá comprar a cuentas nuevas o con pocas referencias.

Solicitar comprobante de compra o factura: pedí siempre ticket de compra, factura o cualquier documento que acredite la procedencia legal del producto.

Desconfiar de precios demasiado bajos: si el precio es muy inferior al de mercado, puede ser una señal de que el producto tiene procedencia dudosa.

Evitar transacciones fuera de la plataforma: realizar pagos o acuerdos fuera de la red social aumenta el riesgo de fraude y dificulta reclamar en caso de problemas.

Revisar el producto personalmente antes de pagar: si es posible, encontrá un lugar seguro para ver el producto y confirmar que coincide con lo anunciado.

No comprar productos de segunda mano de marcas nuevas o con poco uso sin documentación: esto aplica sobre todo a celulares, tablets y otros dispositivos electrónicos de alto valor.

Investigar al vendedor: buscá si hay denuncias previas relacionadas con la cuenta o la persona que vende.

Evitar comprar artículos de dudosa procedencia: no compres productos que provengan de personas desconocidas que no pueden acreditar su origen.

Reportar publicaciones sospechosas: si detectás que alguien ofrece productos robados, avisá a la policía o a la plataforma para prevenir delitos.

Usar métodos de pago seguros: optá por pagos que permitan rastreo y protección al comprador, como plataformas con garantía o tarjetas de crédito.

Con información de El Diario Nuevo Día, redactada y editada por un periodista de ADNSUR