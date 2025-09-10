Un hecho de extrema violencia conmocionó a Cipolletti este sábado por la tarde, cuando un delincuente golpeó y arrastró a una mujer para robarle una mochila. El ataque ocurrió alrededor de las 13:30 en calle Mengelle al 1.900, a pocos metros del Colegio Industrial CET 9, en una zona transitada.

La víctima salía de su trabajo y se subía a su auto cuando fue interceptada por un hombre que, con un cuchillo enfundado, le exigió sus pertenencias. Según relató, el delincuente comenzó a golpearla en la cabeza con el cabo del arma blanca y le arrebató la mochila que había dejado en el asiento trasero.

Golpes y lesiones

La mujer intentó resistirse y se aferró al bolso, pero el atacante la arrastró varios metros por la vereda hasta lograr llevárselo. Vecinos y transeúntes acudieron en su ayuda, e incluso un hombre persiguió al ladrón, aunque no logró detenerlo.

La dolorosa despedida a la joven estudiante de Medicina que murió durante una clase en la Patagonia

Debido a los golpes, la víctima debió ser trasladada al hospital local, donde fue asistida por heridas en la cabeza, el rostro y una mano. También sufrió el desprendimiento de uñas y lesiones en los dedos, por lo que los médicos le indicaron estudios de mayor complejidad para descartar lesiones internas en la zona craneal.

“Temo por mi vida”

En diálogo con el canal local Somos El Valle, la mujer relató que teme volver a ser atacada. “Temo por mi vida. Me cuesta dormir. Se me viene su cara. Tengo miedo de que vuelva y me amenace”, expresó.

Sobre el delincuente, dijo que tendría alrededor de 30 años y que actuó con rostro cubierto por una capucha y un cuello polar. “Cuando me interceptó lo hizo en voz baja, como susurrando, para que nadie más se diera cuenta”, agregó.

¿Qué hipótesis se manejan sobre la mujer que era intensamente buscada y apareció muerta?

En la mochila robada llevaba documentación personal, un celular de la empresa para la que trabaja, un cargador, un parlante portátil y lentes de lectura.

La mujer también contó que, tras recibir asistencia médica, tuvo dificultades para realizar la denuncia en la Comisaría 32, porque no contaba con documentos para certificar su identidad, ya que se los había llevado el ladrón.