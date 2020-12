COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - En la mañana del presente martes se concretó la audiencia de impugnación de sentencia solicitada por la defensa de Sandoval por el robo agravado a Drugstore sobre Av. Kennedy acontecido el pasado 2 de diciembre de 2018, que tiene como responsable a Elías Sandoval y por el cual fue condenado a la pena de 4 años y 6 meses de prisión efectivos.

Cabe mencionar que el tribunal de primera instancia declaró la responsabilidad penal de Elías Sandoval en el hecho bajo la calificación jurídica de “robo agravado por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada” en calidad de “coautor”. Asimismo el otro coimputado en la causa, Axel Soriani, fue condenado previamente, mediante juicio abreviado, a la pena de 6 años y 8 meses de prisión efectivos.

El tribunal de Cámara estuvo conformado por Martín Montenovo, Guillermo Müller y Daniel Pintos, jueces penales de Cámara; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Verona Dagotto, fiscal general; y por la defensa Sandoval actuó Guillermo Iglesias abogado particular del mismo.

El defensor argumentó dos agravios en su impugnación, primero la construcción de autoría en cabeza de Sandoval y el otro en la pena impuesta por el tribunal. “La fiscalía con todos los elementos que produjo su detención acusa, y con eso va a juicio”, preguntándose por qué no se hizo la rueda de reconocimiento de personas a Sandoval con los principales testigos. En definitiva Sandoval fue detenido días más tarde al hecho en un control policial. Interrogándose con qué parámetro objetivo el tribunal me dice que la persona del video es Sandoval, si estaba tapada su cara con el barbijo. Al momento que le testigo dice que lo identificó a Sandoval, él no estaba en la ciudad, aseguró el defensor. No se pudo derribar en el juicio el principio de inocencia de Sandoval y por la aplicación del principio de la duda, se lo debe absolver, concluyó.

Respecto del monto de la pena el tribunal tuvo en cuenta los dichos de una testigo, esa agravante que se fue a la cordillera y volvió a delinquir no debe ser tomada en cuenta. Existió una doble valoración del arma sin aptitud, pero por el tipo de violencia que se utilizó el arma. El que entra con el arma es su consorte de proceso, cuando se produce la reyerta Sandoval abandona el lugar. Solicitando la pena mínima de tres años.

La fiscal por su parte solicitó se rechace la impugnación y se confirme la sentencia de condena que recae sobre el Sandoval en todas sus partes. El ilícito acontece el pasado 2 de diciembre de 2018, a las 8.40 hs., cuando Axel Soriani, junto a Elías Sandoval, ingresan a un Drugstore sobre la Av. Kennedy, al 1.700. Soriani saca un arma de fuego y hacen ingresar a un menor y un mayor al local comercial apoderándose de dinero en efectivo y bebidas alcohólicas. Todo queda filmado con cámaras de video en el interior y exterior del comercio. Se produce un forcejeo entre Soriani y el menor-víctima que toma el arma de fuego que había quedado en el suelo. Soriani es detenido y Sandoval huye del lugar.

Luego Sandoval es reconocido por las cámaras de seguridad y se dicta una Orden de rebeldía y captura en su contra; sin embargo estuvo prófugo un tiempo para luego ser detenido. Mientras Soriani apuntaba, Sandoval sacaba el efectivo de la caja. Las cámaras de seguridad captaron absolutamente todo, las características de los autores y qué hizo cada uno de ellos. "No hay ningún motivo que nos permita pensar intencionalidad de un testigo en reconocer a Sandoval", aseguró la fiscal y consideró que existen elementos certeros para sostener que Sandoval es el autor del presente hecho.

Por tanto, Fiscalía sostiene que la pena es ajustada, lógica y correctamente valorada. No hay doble valoración por la violencia desplegada, por la utilización que se realizó con el arma, el medio empleado y solicita se confirme la condena y la pena impuesta.

Finalmente el tribunal de Cámara dio por concluida la audiencia pasó a deliberar y el próximo 29 de diciembre a las 12.30 hs.