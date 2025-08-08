Un tribunal de juicio de Cipolletti homologó un juicio abreviado que cerró tres causas penales contra dos mujeres acusadas de diversos delitos, incluido el violento robo a una taxista. Las condenadas recibieron penas de hasta cinco años y seis meses de prisión efectiva y deberán pagar $200 mil de reparación económica.

El robo que inició la causa

El 8 de marzo, alrededor de las 4, las imputadas abordaron un taxi conducido por una mujer en inmediaciones de La Ribera y Los Olmos. Mediante golpes y amenazas, le robaron las llaves de encendido, un celular, una mochila con pertenencias, dinero y hasta exigieron las claves de sus cuentas digitales. Minutos después, realizaron una transferencia desde la app Naranja X a nombre de una de ellas.

La policía las detuvo poco después en la zona de chacras, recuperando parte de lo robado.

Otros hechos incluidos

El acuerdo incluyó dos causas más:

Noviembre 2024: robo de una motocicleta Honda CG150 en la vía pública.

Febrero 2025: otra taxista fue agredida y despojada de su celular y la llave del auto.

La condena

El tribunal fijó 5 años y 6 meses de prisión para una de las acusadas por robo, defraudación, hurto y robo en concurso real; y 3 años de prisión para la otra, por robo y defraudación.

Además, ordenó la reparación económica de $200 mil en un plazo de diez días y mantuvo la detención en el penal de General Roca.